Hoy es Nochebuena. Una noche de celebración, de reencuentros, de reuniones familiares, de cena especial, de abrazos...

Pero sólo para algunos porque, aunque muchas veces se nos olvide o no nos detengamos a pensarlo, hay tantas Nochebuenas distintas como personas.

Hoy no todo el mundo tendrá un techo bajo el que cobijarse, ni una cena caliente, ni una cama en la que descansar. Algunas personas estarán solas sin quererlo, o lejos de los suyos, o en un país extraño en el que se sienten perdidas y desarraigadas.

Para muchos la prioridad esta noche no será ni el cava ni los regalos bajo el árbol sino cuestiones mucho más básicas.

Hay quién esta noche mirará a su alrededor y echará de menos a quienes ya no están. Hay quién estrenará una pasión y quién acabe de perderla. Hay quién trabajará para que otros disfruten seguros y tranquilos, hay quién dirá hola a la vida y quién estará despidiéndose de ella, hay quién sentirá miedo y quién soportará una inmensa tristeza.

Así que si su mayor problema esta noche es que no le apetece aguantar los mismos chistes de cada año de su cuñada, las mismas anécdotas de su cuñado o la mirada de desaprobación de su suegra, o que encuentra un horrible jersey de renos al desenvolver el paquete que lleva su nombre .... topicazos lo sé, pero tiro de topicazos intencionadamente porque, repito, si ese es su mayor problema puede sentirse un ser absoluta y completamente afortunado.

Esta noche será lo que usted decida que sea.Decida no activar fácilmente su mecanismo de la ofensa. Y hágalo. Decida no ser hiriente ni sarcástico en sus comentarios. Y hágalo. Decida no hablar de aquellos temas que puedan ser el inicio de una discusión. Y hágalo. Decida disfrutar y hacer disfrutar a los que están alrededor. Y hágalo.

Muchos recordarán hoy cómo vivían la Navidad siendo pequeños. Echando de menos algunas cosas que sólo ocurren cuando posees la maravillosa ingenuidad y la capacidad de ilusión y asombro de la niñez. Pero eso también lo decidimos nosotros. No perder esa parte estupenda. Hoy, al menos yo, seré esa niña-mujer que busque un juguete bajo su árbol. Y si lo encuentro lo disfrutaré al máximo.

Muchos adultos dicen que la Navidad vuelve a ser diferente cuando hay un pequeño en casa. Si en la suya no hay ninguno yo les invito a que lo sean ustedes. A que este año vuelvan a ser el niño o la niña que fueron y que disfruten de cada pequeña cosa tan normal como estupenda que ocurra a su alrededor.

Porque la normalidad a veces es una maravillosa excepción. No lo olviden.

Feliz noche.