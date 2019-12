El melic dels del port

Últimament estem escoltant coses que diuen molt. Totes al voltant del Port de València. Empresaris que somien ser presidents del Madrid, sí, dient que demanar una declaració d’impacte ambiental és voler aturar el desenvolupament del port. Al president del port dient que contamina el port menys que València. Home, això faltava… O és que el port és una ciutat amb més d’un milió d’habitants? Els responsables del port no veuen més enllà del seu melic. El port no pot valdre tot i recorde, amb la ZAL inactiva més de deu anys, que era un projecte que si no es feia el port moriria estrangulat. Mira tu ara…