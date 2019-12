Una Nochebuena para que 120 mayores no cenen en soledad

Esta Nochebuena va a ser muy especial para 120 personas que van poder disfrutar de una cena en compañía en el Centro de Mayores Laín Entralgo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha querido devolver "la magia" de la Navidad a quienes ya no pueden celebrarla en familia.

Timbal de salmón, langostinos, jamón de Teruel, cardo, ternasco... y un regalo: la mejor compañía. Es el menú que van a disfrutar estos mayores en esta cena. Fiesta, tradición, diversión, posibles amistades... ¡y una copa para brindar! Esta cena se pone en marcha gracias a la dedicación de los funcionarios municipales, la Liga Profesional de Fútbol, el Real Zaragoza, a la Cooperativa del Taxi y a CLECE.

Evina no se la quiere perder. Tiene 83 años y, aunque tiene hermanos, vive sola. "El menú me da lo mismo; seguro que lo pasamos muy bien y me hace mucha ilusión". Sabe aprovechar muy bien la vida: "Hago muchas actividades, en casa no estoy" y "hago teatro y hace más de 40 años que hago yoga".

El alcalde, Jorge Azcón, ha puesto en marcha esta iniciativa, y es consciente de la emoción que genera. "Es continuar una línea de trabajo, la de preocuparnos por nuestros mayores, especialmente y todavía más de las que están solas, de esa soledad no deseada, ampliando la posibilidad de comer en estos centros también los fines de semana".

Aquellas personas que no puedan acudir por su propio pie tienen la opción de ir en taxi de forma gratuita. También Casa Amparo, el albergue y la Parroquía Del Carmen acogerán un año más, a quienes no tienen recursos.