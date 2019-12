Los Bro se convierten en Burritos

“Si la cantera se muere, nos morimos todos”. Así de contundente resume el ilustre chirigotero José Luis Ballesteros, El Love, la importancia de la cantera. Acaba de asistir al ensayo de la chirigota Tú eres Mi Bro, la agrupación que se llevó el primer premio en su modalidad en el Carnaval de 2019. El próximo año se llamarán Los Burritos. “Me emociona verles”, confiesa El Love. Porque aquí está el seguro del carnaval, la garantía de la fiesta”.

En el colegio Tartessos hay trasiego carnavalero por las tardes. En uno de sus locales, decorado para la ocasión, se prepara esta chirigota con letra de Diego Letrán y música de Manuel Santander Grosso. “Creo que este es el pasodoble del que estoy más satisfecho y, además, lo cantan cada vez mejor”, adelanta Santander tras escucharles de nuevo entonar lo que van a traer en 2020.

El grupo se mueve de gran categoría. Tienen el sello gaditano, la esencia del carnaval puro, el inimitable toque chirigotero, el gen de la fiesta con la que se nace, la varita con la que se toca el arte de aquí. Derrochan desparpajo y presumen de privilegiadas gargantas. Es una chirigota que canta bien.“Los ensayos muy exigentes, salimos de aquí agotados”, explica entre risas Juan Antonio Cuesta, uno de los jóvenes componentes y director de la agrupación.

Es una agrupación donde conviven niñas y niños.“Y no seas más sexista, no me llames mixta, llámame chirigota”, cantaron en un pasodoble con el tipo de Tú eres mi Bro.“Hay que agradecerle a Diego que siempre cuente con nosotras. Ojalá cada vez haya más y se nos valore más”, resalta Alba Gómez, quien también toca la guitarra, acicate de la sala de máquinas y potente voz. “Tenemos el mismo sello, somos casi los mismos y vamos con muchísima ilusión. Tenemos más nervios”.

Letrán firma oficialmente tres agrupaciones para este año, un cuarteto y una chirigota en adultos, y su agrupación de la cantera. “Yo he salido de la cantera. Es lo que más me gusta. Llevo ya muchos años. No me imagino un carnaval sin ellos y, en cambio, sí me imagino un carnaval sin mi grupo de adultos. Me daría mucha penas no salir sin ellos”.

El Love asiste con ilusión y entrega a este ensayo.“Por la cantera todo lo que haga falta. Aquí está el tío para lo que quieran. Esto es lo principal. Que empujen". Y remata: "Si esto se muere, nos morimos todos. Y, además, aquí hay un arte que no es normal”. Love reclama como principal valor de la cantera la amistad. “Lo de los premios es lo de menos, hacer amigos es lo más importante”.

Y para acabar se juntan todos para interpretar el pasodoble de Tú eres mi Bro. “Se presentan Mario y Luigi, hoy te cantan esta copla”, cantan mientras se mueven al compás de caja y bombo, con un sello y un soniquete propio que se repetirá en 2020 montando en unos particulares burritos. Es la vida misma, la garantía de muchos años más de carnaval.