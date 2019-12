El Gobierno de Castilla la Mancha está convencido de que esta legislatura será la de la "sentencia definitiva" al trasvase

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha mostrado convencida de que si el PSOE logra formar Ejecutivo, esta legislatura será la de la "sentencia final y definitiva" al trasvase Tajo-Segura.

En una entrevista con Europa Press, Fernández ha aseverado que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, "sabe de lo que habla" y es consciente de que "la emergencia climática es evidente y las reservas están amenazadas".

"La cabecera del Tajo está esquilmada y es evidente que en pleno siglo XXI no se puede seguir humillando a una región como Castilla-La Mancha", ha insistido la portavoz castellanomanchega, quien advierte que la Comunidad Autónoma "no tiene garantizado su desarrollo en torno al agua y no tiene garantizado el caudal ecológico" que el Tajo necesita.

Fernández ha avanzado que la postura del Gobierno de Emiliano García-Page "será la misma, la de defender llueva o truene la verdad, que es que no se puede seguir el esquilmando el Tajo".

Para ello, ha afirmado que mantendrán la "coherencia" de siempre, reparando en todo caso en que García-Page "no quiere dejar sin agua a Murcia".