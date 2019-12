Javier Sada: "Somos pocos pero no somos poco"

Tierra de acuerdos, tierra de consensos. Esa es la "imagen de marca" que defiende el presidente del parlamento aragonés en su primer balance al frente de esta institución, con la mirada puesta en los retos de 2020 en una situación política compleja. Javier Sada ha pasado de ser el portavoz socialista a dirigir el debate en las Cortes de Aragón, las más variadas hasta la fecha, con 8 formaciones políticas. Así lo señalaba en una entrevista en Hora 14 Aragón en Día de Navidad.

"Si fuimos capaces, en un gobierno en minoría, hacer muchas leyes consensuadas, para este año tenemos que intentar seguir lo mismo; entre otras cosas porque si no Aragón es muy difícil que tenga una presencia contundente en Madrid", señalaba Sada. "Somos pocos pero no somos poco, y la única forma de no ser poco es, desde luego, que en los temas fundamentales tengamos una sola voz en Madrid".

Precisamente, Javier Sada imploró al diálogo en su discurso de investidura y se muestra satisfecho, en este arranque de legislatura, por el diálogo en el parlamento regional, donde se mantienen los acuerdos en temas claves para Aragón, como la financiación autonómica o las infraestructuras.

Frente a Vox, ni un paso atrás en los avances conseguidos

En este parlamento inaugurado este año ha entrado una fuerza política como es Vox, con mensajes que hasta ahora no se habían oído en el hemiciclo: cuestionan, por ejemplo, la violencia de género, denuncian la inmigración o fondos de cooperación al desarrollo.

Sada pone el acento en que "les he dicho en varias ocasiones que el límite es la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y los avances que hemos tenido, y ahí hay temas muy claros, en temas como inmigración o violencia machista que ahí no vamos a consentir ningún paso atrás".

Sin botellas y sin coches

Entre los próximos proyectos de las Cortes de Aragón está la puesta en marcha del aparcamiento compartido con los vecinos de La Almozara para sacar los coches del recinto de La Aljafería - un proyecto que inició su antecesora, Violeta Barba - o tomar medidas contra el cambio climático: la desaparición de las botellas de plástico de los plenos está a punto de ser una realidad dentro del estudio de la huella de carbono. El próximo (el de presupuestos) es el día 30 de diciembre.

Además, también buscan cómo acercar el parlamento a los escolares o promover el Palacio para que siga siendo elegido como un escenario de cine.