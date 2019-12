"A mi amiga Isabel de Despierta"

Hoy nos ha dejado Isabel Rodríguez, compañera y amiga de la coordinadora despierta de La Línea, dicen que porque le ha fallado el corazón, y no me extraña, porque tenía un corazón que no dudó en utilizarlo una y mil veces para apoyar cualquier causa que fuera en defensa de la parte más débil de la sociedad: la igualdad de mujeres y hombres, derechos laborales, contra la pobreza y la exclusión social...

Cuando hace 30 años conocí a las mujeres y hombres de la Coordinadora Despierta de La Línea Micaela, Tomás, Conchi, Pepe y muchos otros, que no se resignaban a ver morir a sus hijos o a enterrarlos mientras una parte de la ciudadanía mantenía una actitud de indiferencia o de lejanía.

La Coordinadora Despierta, ha sido una de las madres del resto de las asociaciones del Campo de Gibraltar, que nos enseñó, como si de una universidad social del compromiso se tratase, cómo combinar la lucha contra el narcotráfico, la atención a las víctimas y familia y al desarrollo de programas de prevención para los niños, niñas y jóvenes de La Línea.

Recuerdo como si fuera hoy las grandes movilizaciones que desarrollaron con miles de linenses y campogibraltareños, recuerdo las amenazas que sufrían, que nunca hicieron mella en su lucha por la defensa de la vida, hoy se nos ha ido para reunirse con mujeres, siempre las mujeres, nos enseñaron el camino de la lucha y la rebeldía. Hoy estarán juntas Micaela Pérez, Carmela Díaz, Carmen de la Torre, Carmen Blázquez, Maribel García Revilla y tantas otras que con ellas Luis Marquijano, Rafael Pérez de Vargas, Tomás Muñoz observarán como la coordinadora Despierta sigue viva y dando vida y esperanza a muchas familias.

Quiero dar un enorme abrazo a Conchi, Marisol, Pepi y Soledad que siguen dando un ejemplo de compromiso y pido a todos los que tengan poder que cuiden y mimen a la Coordinadora Despierta de La Línea, porque siguen siendo una de las fronteras que nos separan del abismo y la desesperación.

Ella siempre me decía que se habla mal de su pueblo por culpa de algunos indeseables que la castigan con el narcotráfico, hoy tenemos la oportunidad de hablar de la inmensa mayoría de la gente maravillosa y combativa que como Isabel a diario impregnan cada rincón de la siempre solidaria ciudad de La Línea.

Hasta siempre Isabel, tu ejemplo de vida nos hace más libres y sobre todo mejores personas.