Un nuevo pediatra para el Centro Norte

Finaliza el año con un ligero alivio en la asistencia pediátrica en Aranda, tras la crisis por falta de profesionales que se vivía en las últimas semanas: la incorporación desde este jueves 26 de diciembre de un profesional en régimen de interinidad a una de las dos consultas vacantes del Centro de Salud Norte viene a paliar la marcha hace uno días de la médico de familia que desde hace un año asumía este cupo de pacientes.

Desde el pasado viernes la pediatría de este centro de salud ha estado atendida únicamente por enfermeras, dado que la única pediatra titular que quedaba en este ambulatorio contaba con un permiso laboral. Las enfermeras de pediatría a través del triaje, derivaban a los pacientes que necesitaban asistencia médica al centro de Salud Sur. Pese a la incorporación del nuevo médico el funcionamiento será similar durante lo que resta de semana, puesto que antes de asumir su consulta este profesional trabajará las dos próximas jornadas junto a la única pediatra que tiene el Centro de Salud Sur para adaptarse al funcionamiento y características de la atención pediátrica en Aranda.

Esta nueva incorporación supone un respiro para la preocupante situación que se vivía en los centros de salud durante las últimas semanas al coincidir bajas laborales, permisos, renuncias y no renovación de profesionales de refuerzo vinculados al hospital Río Hortega de Valladolid, de forma que durante las fechas navideñas solo estaba garantizada la atención a una de las cinco consultas de pediatría de Atención Primaria en Aranda. A partir de hoy serán dos y se espera además que el próximo lunes se incorpore tras una baja médica de varias semanas el pediatra del HUBU que también reforzaba las consultas arandinas ese día de la semana.

Sin embargo estas incorporaciones siguen sin estabilizar un servicio que ya funcionaba de manera precaria desde que quedaran vacantes más de la mitad de sus consultas tras el concurso de traslados de octubre de 2018. Pese a que el HUBU ha confirmado que seguirá colaborando con el traslado a las consultas de Aranda de tres de los profesionales de su plantilla de pediatras un día de la semana cada uno de ellos, el Hospital Río Hortega de Valladolid no hará lo mismo, al no haber renovado el contrato de las dos profesionales que llevaban a cabo el mismo refuerzo. Según la Directora General de Profesionales no tiene ningún sentido que sea Valladolid quien solucione un problema de Aranda, que, según el criterio actual de SACYL tendrá que resolver el área de salud de Burgos.

Los refuerzos de pediatras procedentes de otros hospitales tanto de Burgos como de Valladolid que se plantearon como una solución temporal por parte de la anterior Consejería de Sanidad con Antonio María Sáez Aguado a la cabeza, se han cronificado sin que se haya encontrado alternativa y manteniendo una precariedad cuyo difícil equilibrio hace imposible la estabilidad de la atención pediátrica en dos de las cinco consultas de los centros de salud de Aranda.