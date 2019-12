El Artepref Team brilla en El Pavo

El ciclista segoviano del Artepref Team, Hugo Sanz, se hacía con el triunfo en la histórica Carrera de El Pavo de Segovia. El corredor de la escuadra ribereña del Veloclub Ribera del Duero logró el triunfo tras un reñido desempate con otros cuatro rivales.

Junto a Sanz, su compañero de equipo y paisano, Iván Gómez, subió al tercer cajón. Julio Martín, vencedor en las ocho ediciones anteriores, sufrió una caída en el desempate final.

Cerca de 80 participantes tomaron parte en la presente edición. Una cita que no falla en Navidad desde 1.935. Sanz demostró la calidad y destreza necesarias para poder abordar las subidas por las calles Cervantes, Obispo Gandasgui y Conde Gazzola di Ceretto antes de llegar a la Plaza del Seminario de la capital segoviana donde se sitúa la línea de meta. No faltó a la cita el ex profesional segoviano, Pedro Perico Delgado.

Una particular cita en la que los participantes deben ascender sin dar pedales simplemente con la energía cinética desarrollado por el movimiento a izquierda y derecha de la rueda delantera de la bicicleta.

La fama de la prueba crece año tras año y centenares de espectadores se agolparon por las calles del centro de la capital para alentar y vivir el triunfo de Hugo Sanz, que inscribe de manera brillante su nombre en el palmarés de la competición navideña, que organiza el Club Ciclista 53x13.