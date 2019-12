"Ha habido muchos menos inmigrantes y muchos más mensajes de odio"

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha lamentado que en el año en que se ha producido una menor llegada de inmigrantes (un 63 por ciento menos que en 2019), más mensaje de odio se hayan dirigido contra este colectivo. "Es algo paradójico y provocado por una ideología política", ha lamentado. Pacheco ha hecho balance del año y fijado los retos de 2020.

Entre los nuevos retos, afrontar por primera vez en casi medio siglo una provincia sin peaje. "Es una gran noticia, parecía increíble, pero va a ser una realidad". A partir del 1 de enero, el Ministerio de Fomento se hará cargo de esa carretera. El subdelegado ha vinculado el avance en el desdoble de la Nacional IV a cómo funcionen los tráficos entre Cádiz y Sevilla una vez la autopista sea gratuita.

Sobre cambio climático, Pacheco ha confirmado que Costas entregará un informe en 2020 a ayuntamientos, Diputación y Junta sobre inundabilidad de la costa gaditana. "Lo que es cierto es que el cambio climático es una realidad y hay que actuar". Ese informe ayudará al desarrollo urbanístico de las ciudades en los próximos años.

Ha pedido tranquilidad a los trabajadores de astilleros de Puerto Real, que lamentan la falta de carga de trabajo. Para Pacheco, los encargos para esta factoría "son aceptables". Y hablado también de su propio futuro. Dice que no sabe si seguirá como subdelegado cuando se conforme, si es que se conforma, el nuevo gobierno. "Lo que me gustaría es seguir trabajando para el Gobierno de Pedro Sánchez". Y no descarta dar el salto a lo orgánico. "Soy muy partidario de las decisiones asamblearias que recojan con unidad las sensibilidades del partido".

Pacheco ha deseado para 2020 "altura de miras de los políticos" y empleo para la provincia de Cádiz.