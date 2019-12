Navidad sin ella

Mi columna de un 26 de diciembre tiene que comenzar con un Feliz Navidad. Un feliz Navidad para todos, para los que acaban de recibir a un nuevo miembro de la familia y para los que, como yo, acabamos de perderlo. Y lo digo desde el corazón, desde un corazón que llora la muerte de mi madre el pasado sábado, pero que agradece todos y cada uno de los momentos que viví con ella. Su generosidad, su sonrisa. Su amor infinito por todos los que formábamos parte de su familia, que para ella incluía a sus hermanas , a los hijos, los sobrinos, los nietos, un numero infinito de primas, primos y tíos. Y que se amplió con el personal de la residencia donde paso sus últimos años. Todo lo que nos contaba de quienes la atendían era bueno, desde el cariño con que le subían el café de la cafetería a la maravillosa comida que guisaba el cocinero, que no había otro mejor porque ademas era de su pueblo. Estaba en la cama porque no tenia fuerzas para moverse, pero nos contaba que no podía pedirle nada mas a la vida porque estaba perfectamente cuidada y rodeada de amor. Que todo el mundo la quería y que seguía teniendo su cabeza bien. Eso era la felicidad para ella. Y esa es nuestra felicidad esta primera Navidad en que ya no está con nosotros en persona, pero en que es la persona más presente para todos. Con todo mi afecto para los que me escucháis, os deseo que la autentica luz de navidad, que es el Amor, brille en vuestros corazones. Feliz Navidad.

Seguir leyendo