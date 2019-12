El pintor, cineasta y novelista Abbé Nozal promueve una original protesta contra la tala de árboles en los Jardinillos

La recogida de firmas a través de la plataforma change.org no es la única medida de protesta contra la anunciada tala de árboles en el parque de los Jardinillos de Palencia. Un intelectual, es pintor, cineasta y escritor, el también ateneista Abbé Nozal, está promoviendo desde las redes sociales una original iniciativa para frenar la tala de 73 árboles. El Alcalde, Mario Simón, ya ha matizado en la SER que no se talarán 73 árboles, sino que se eliminarán 73 especies vegetales que no están en buen estado, incluyo arbustos y otro tipo de especies.

Lo que propone Nozal, ha creado incluso un grupo de Messenger, es acudir al popular parque de los Jardinillos el domingo 29 a las 12 horas con una silla, una manta y un libro para sentarse al lado de un árbol. "Voy a ir a sentarme al lado de un árbol, como acto simbólico, para protestar por el incivismo del Ayuntamiento pretendiendo talar 73 árboles y porque no soporto que el señor alcalde me llame imbécil (implícitamente, al tratar de engañarme cuando explica los motivos de esa absurda tala, alterando cifras y mezclando conceptos para camuflar la verdad).

Llevaré una silla, una manta y un libro. Si voy yo solo es muy probable que los operarios desprecien mi presencia, pero si vamos muchos de nosotros, tendremos alguna probabilidad de detener a las máquinas y salvar al parque. ¿Me acompañáis?", señala el intelectual en el argumentario de su movilización.

El Alcalde ya dio por hecho en Radio Palencia que no hay marcha atrás en la eliminación de especies vegetales, incidiendo en que están "enfermas" y en el riesgo que suponen algunos de los árboles. Recordó que la remodelación del parque se va a acometer mediante un proyecto que ganó un concurso y que contó con el beneplácito de los grupos políticos, aunque "se registró alguna abstención", matizó el regidor municipal.