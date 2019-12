Los vecinos denuncian la impotencia ante las fiestas en la calle como la "tarde buena" celebrada el día 24

Colectivos vecinales del recinto amurallado han manifestado su contrariedad ante la celebración de la fiesta denominada Tarde buena, que se desarrolla en la tarde del día 24 en la plaza Mayor y en las calles aledañas. Este año debido al buen tiempo cerca de cuatro mil personas de reunían en el centro histórico para disfrutar de las horas previas a la cena de nochebuena.

Los vecinos se quejan de los ruidos, de la suciedad y del incivismo de buena parte de las personas que se juntan durante estas horas. Pedro Montarelo Presidente de los vecinos del recinto amurallado ha asegurado que sufren con impotencia estas situaciones “no en el momento de la propia celebración, sino en los posteriores efectos de suciedad de vasos y botellas y los restos fisiológicos propios de la ingesta de líquido, lo que produce olores desagradables en muchas de nuestras calles”.

Desde AVRAS se solicita un mayor control del consumo de alcohol en la vía pública y están elaborando un escrito que enviarán al Ayuntamiento. Aseguran que no se sienten respaldados y tenidos en cuenta y no descartan adoptar otras medidas de presión contra estas situaciones.

La alcaldesa ha manifestado la disposición del ayuntamiento de facilitar momentos en los que los segovianos puedan disfrutar pero eso sí siempre dentro del normal comportamiento cívico que requiere una celebración en espacios públicos “la plaza mayor es como nuestra casa y hay que cuidarla. Hay que comportarse de forma cívica y tirar los vasos y botellas a los contenedores y utilizar los servicios de los establecimientos públicos que son los que organizan la fiesta y no orinar en las calles. De hecho la policía tiene orden de denunciar a todos los que lo hagan en la calle, hay que ser respetuosos”. Asegura la regidora que para el año que viene se plantean una campaña de sensibilización ante estas concentraciones.

Por otra parte Clara Luquero ha mostrado su disgusto y sorpresa al no poder acudir en la tarde de navidad a la residencia Mixta de personas mayores para cumplir con la tradición de felicitar estas fiestas a los internos así como pasar por el parque de bomberos y por el cuartel de la Policía Local. La regidora asegura que la negativa ha sido decisión personal del delegado territorial José Mazarías. “Este año las personas de esta residencia se preguntarán por qué no he ido a felicitarles las navidades. Comunicamos nuestra intención, como otros años y nos dijeron en la Junta que el delegado tenía un problema de agenda y le ofrecí ir a la hora que tuviera disponible, pero no pudo ser. Entendemos que no veían conveniente esta visita cosa que sí que ha sucedido con otras autoridades como se ha comprobado en algunos medios” ha asegurado Clara Luquero.

Por último la Comisión de Gobierno ha aprobado un pago de 185.000 euros a la empresa concesionaria de la Grúa como reequilibrio económico del contrato de este servicio en el periodo entre junio de 2018 y el mismo mes de este año.

Además se han aprobado las justificaciones de subvención para diversos colectivos en materia de acción social y servicios sociales y la contratación de la póliza del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento con un montante de 369.000 euros.