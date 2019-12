"Alicia en Wonderland,el regreso" vuelve a la Sala Russafa tras cinco año

El espectáculo es la revisión y actualización de Alicia en Wonderland, uno de los mayores éxitos del teatro de Ruzafa, aprovechando que se cumple un lustro de su creación. Una obra en constante revisión ya que está pegada a la actualidad. Y es que han cambiado muchas cosas en la sociedad y la obra se adapta a cada episodio de actualidad tal y como nos comenta Chema Cardeña, director y autor de esta pieza para adultos que inauguró la Tetralogía de los Cuentos Políticos.

Este proyecto buscaba trabajar sobre tres cuentos para niños que son especiales por su trascendencia: Alicia en el país de las maravillas narraba un viaje iniciático de la infancia a la adolescencia; El Mago de Oz reflejaba la lucha de la industria del metal en un momento de crisis para EE.UU y Peter Pan era una alegoría sobre el hecho de crecer y el sentido de la vida.

La trama arranca con una Alicia híper titulada y preparada, pero ya no tan joven, que sigue intentado acceder al mercado laboral cinco años después. El personaje vive nuevamente ese viaje iniciático en el que va descubriendo las normas que rigen Wonderland, el reflejo de la sociedad contemporánea desde el otro lado del espejo. Se encuentra con los personajes del cuento creado por Carrol, como el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco o la Reina Roja, que se presentan como símbolos de los distintos estamentos o poderes. Y choca con el absurdo de un mundo que, en vez de evolucionar en estos cinco años, parece haber involucionado.

La obra cuenta con música en directo. Y es que se acompaña de una banda sonora que interpretan en directo el cantante y guitarrista Johnny B Zero (Juanma Pastor), el bajista David Campillos y el batería José Montoro. Miembros experimentados de la escena musical independiente valenciana, el grupo va intercalando en la trama versiones de clásicos como Lucy in the sky with diamonds (The Beatles), Billie Jean (Michael Jackson), Sorry I’m a lady (Baccara) o Black is black (Los Bravos), entre otras.

Junto a Raquel Ortells, actriz del reparto, nos han visitado en los estudios de Radio Valencia.