Uno de cada tres euros para formación ocupacional que la Junta prometió invertir no los gastó

Uno de cada tres euros para formación ocupacional que la Junta prometió invertir entre 2015 y 2018 no se ejecutaron. Es la denuncia del PSOE que da a conocer las siguientes cifras que el Gobierno les ha remitido. "En gestión de empleo se presupuestaron 238 millones de euros y no se gastaron 70 millones, en formación ocupacional de 357 millones presupuestados, no se gastaron 103 millones de euros, es decir, uno de cada 3 euros no se gastaron y la culpa es del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo cuando era consejero de Empleo; de Rocío Lucas, actual consejera de Educación y en este periodo gerente del Ecyl y de Germán Barrios, actual consejero de Empleo y entonces presidente del Consejo Económico y Social".

Más ejemplos. No se invirtieron 38 millones de euros prometidos en este periodo para vivienda u 85 millones de euros para las universidades públicas de la comunidad.

El PSOE tiene muy claro el motivo "Es una inaptitud y un querer engañar a la ciudadanía".