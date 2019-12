Cristina Duque asegura que los impuestos de Arrecife son "muy bajitos"

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, Cristina Duque, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote para analizar el estado de las cuentas de la capital al cierre de 2019. Aunque su diagnóstico no es tan grave como el de la acaldesa, reconoce que la situación de las cuentas es complicada. Asegura que la deuda del Ayuntamiento es "solo" del 14% y que ya está en marcha la redacción de los presupuestos de 2020. El consistorio ha solicitado ayuda externa para la redacción del Plan Económico que exige la situación. Duque ha reconocido en la SER que el Ayuntamiento ha planteado una subida de impuestos "sin que la noten los ciudadanos", porque los tipos aplicados en la capital son muy bajos. "Se ha hablado de subirlos un poquito porque estamos en el mínimo que se puede cobrar, en estos momentos no podemos bonificar impuestos como plantea la oposición, estamos con un Plan Económico. No incrementaremos mucho, no subiremos los impuestos, pero hay que tomar medidas de cara a 2020", ha explicado Duque en la SER.

Además, el Ayuntamiento de Arrecife ha logrado efectuar un pago a proveedores de cerca de nueve millones de años que llevaban años esperando por el dinero. "Vamos a reducir el plazo de pago e intentar cumplir lo que marca la ley porque además, necesitamos de esos proveedores para llevar a cabo lo servicios públicos", explica la concejal. La responsable de Hacienda ha insistido en la idea de la necesidad de contratar personal en Arrecife para llevar a cabo la actividad del Ayuntamiento.