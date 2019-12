Dimite el edil villaodonense Jesús Serrano por realizar unas obras sin licencia previa

En Villaviciosa de Odón, el concejal de Atención al Ciudadano, Entidades Urbanísticas, Transportes, Turismo y Deportes, Jesús Serrano, ha presentado su dimisión esta mañana por realizar, hace más de 10 años, "unas obras de reforma en su vivienda sin solicitar previa licencia". Por su parte, el Partido Popular de la localidad ha indicado que estos hechos se han conocido por la denuncia de un vecino del municipio "por la realización de obras ilegales en un chalé unifamiliar, obras realizadas sin licencia, con cambio de uso y fraude fiscal a la hacienda pública".

Serrano ha explicado que esta circunstancia le "impide seguir ejerciendo su responsabilidad como representante político en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón", porque de lo contrario “supondría vulnerar la confianza” que tanto el partido Ciudadanos como el alcalde, José Luis Pérez Viu, depositaron en él.

El edil ha añadido que cree que “los representantes públicos tienen que ser transparentes y mantener un alto grado de autoexigencia”. Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, por todo ello, y de acuerdo con el código ético de la formación naranja, Jesús Serrano ha tomado esta decisión.

Por su parte, el alcalde ha confirmado que, tras conocer los hechos, ambos mantuvieron una conversación en la que acordaron adoptar esta medida. Pérez Viu ha agradecido al edil que finalmente la llevara a cabo así como los meses de servicio que ha prestado a los villaodonenses.

El próximo lunes tendrá lugar el pleno ordinario de diciembre, en el que se dará cuenta de la dimisión y esta se hará efectiva. Por el momento, el Consistorio ha decidido no dar declaraciones y se remite a la nota de prensa.

El Partido Popular, que está en la oposición, no responsabiliza a Ciudadanos, pero sí ha solicitado al alcalde que se abra una investigación de inmediato. Piden que en esta inspección urbanística se comprueben "el tipo de obras realizadas, fecha de dichas obras, actividad desarrollada en el edificio de uso residencial compartimentado y reconvertido a terciario, fraude fiscal a la hacienda pública por falta de pago de impuestos y tasas de carácter municipal, autonómico y nacional, condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio".

El grupo popular añade que Jesús Serrano percibía una retribución pública por dedicación exclusiva, sin declaración de compatibilidad para el ejercicio de una doble actividad.

Al respecto, explican que "los efectos de esta actividad privada tienen consecuencias para la esfera pública por contravenir la normativa vigente y no ser autorizables por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio". Además de "no solicitar licencia de obras y actividad, no contar con proyecto técnico, poner en riesgo la seguridad edificatoria, incumplir las condiciones de habitabilidad del edificio y realizar competencia desleal a empresarios que desarrollan la actividad de hospedaje conforme a la legalidad".