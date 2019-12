Los presupuestos de 2020 tendrán medio millón de euros menos de ingresos

Los presupuestos del Ayuntamiento de Albacete para 2020 tendrán medio millón de euros menos de ingresos que los de 2019, según la previsión que ha hecho el equipo de gobierno y que ha adelantado el alcalde de la ciudad en una entrevista en Radio Albacete. El año pasado los presupuestos municipales fueron 158'6 millones de euros, incluyendo todos los organismos autónomos y patronatos municipales.

El Ayuntamiento quiere aprobar las cuentas municipales del próximo año en febrero. Y las tasas y precios públicos, en enero. Vicente Casañ explicó que estos presupuestos estarán basados en los principios de prudencia, teniendo en cuenta la situación y previsiones económicas, y en la garantía de los derechos de los trabajadores y la prestación de los servicios municipales.

En esta esta envista, el alcalde también ha avanzado que el Ayuntamiento va a caducar el contrato de mantenimiento y asfaltado de las calles de la ciudad a Sigma Infraestructuras porque la empresa acumula numerosos retrasos en el pago a sus trabajadores, más de 15, según el alcalde. El equipo de gobierno trabaja en un nuevo pliego de condiciones, que sacará a licitación en unas semanas, en cuanto retire el servicio a la actual adjudicataria.

El alcalde también ha explicado que las Escuelas de Verano no tendrán límite de plazas, ni de quincenas este 2020. El Ayuntamiento amplía este servicio, destinado a niños cuyos padres trabajan en verano. Vicente Casañ ha dicho que las familias con menos recursos no tendrán que pagar por este servicio. Pero que el resto sí lo abonará, en función de su situación económica, aunque este pago no será efectivo si la iniciativa se realiza con voluntarios del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades.