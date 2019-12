El PSOE anima a la alcaldesa a ser inflexible en la negociación del convenio de Bomberos

El PSOE brinda su apoyo al equipo de gobierno municipal arandino para una negociación seria con la Diputación sobre el convenio de Bomberos, pero le advierte que le tendrá en frente si descubre que el órdago lanzado por la alcaldesa ante la oferta del ente provincial que implica una rebaja de 35.000 euros sobre lo que está pagando actualmente por prestar este servicio a los municipios de su competencia es una farsa. El concejal socialista Sergio Ortega lamenta que después de más de dos mandatos al frente de la Alcaldía, Raquel González no tenga línea directa con el presidente de la Diputación para pedirle explicaciones de viva voz sobre esta propuesta, que según decía la propia edil, está basada en un cálculo erróneo sobre el coste del servicio donde sólo se tienen en cuenta los avisos recibidos a través de 112 y no las llamadas directas al parque de bomberos. “Nos preocupa que la alcaldesa después de 9 años prácticamente al frente del ayuntamiento de Aranda no tenga la capacidad de coger el teléfono y llamar al presidente de la Diputación, César Rico, y decirle que ya está bien; o a lo mejor es que estamos entrando en el famoso teatro y paripé político de primero la oferta a la baja, me enfado mucho, mucho, mucho, mucho, y me indigno y entonces la oferta la igualo, me siguen dando un poquito menos, la mejoro un poquito y entonces ya me luzco y digo “mira que bien he negociado” y esto no va de esto: esto va de prestar un servicio a los ciudadanos que les garantice con un mínimo de seguridad”, expresa Ortega.

Al parecer, la medida que ha decidido adoptar el equipo de gobierno es enviar un escrito a la Diputación. Lo que sugiere también el grupo Socialista, puesto que los presupuestos aprobados por el ente provincial están en período de exposición pública, es que el Ayuntamiento de Aranda reclame la cantidad que considera que podría equivaler al coste que implica prestar este servicio a los 37 municipios del anexo de este convenio a través de una alegación y en caso de que no se admita, continuar reclamándolo por la vía de un contencioso administrativo.

Mar Alcalde anima a la alcaldesa a que se mantenga inflexible ante tamaña oferta de la Diputación, como anunciaba el pasado lunes en los micrófonos de la Cadena SER, en una entrevista al programa ‘Hoy por hoy, Aranda’. “Nosotros queremos ver efectivamente que ese supuesto plante que dice que va a hacer la alcaldesa a la Diputación es de verdad y que de verdad le importan los ciudadanos y ciudadanas de Aranda de Duero y que no es solamente ladrar a su jefe: que no está dispuesta a admitir más abrazos y que realmente nosotros lo que queremos es una seguridad y un servicio acordé a lo que pagamos; que no sigan tomando el pelo a los ciudadanos de Aranda”, manifiesta la portavoz municipal socialista.

En cualquier caso, el PSOE advierte de que nada de esto tiene sentido mientras el Ayuntamiento no llegue a un acuerdo con su propia plantilla de Bomberos para que pueda seguir estando operativo un segundo retén en los casos para que el parque no quede desguarnecido cada vez que se produce cualquier incidencia. Sergio Ortega entiende que el Consistorio arandino no puede firmar ningún convenio con la Diputación que le comprometa a atender al resto de municipios de la comarca mientras no solucione esta cuestión interna laboral. “El día 1 de enero no hay retén y no podemos prestar ningún servicio a la Diputación ni a ningún pueblo y creo que todavía nadie es consciente de ello, porque es absurdo ahora mismo negociar con la Diputación en esta situación”, añade Sergio Ortega.