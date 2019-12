Un joven guardia civil de Ponferrada rescata a una familia de un incendio

Un joven guardia civil ponferradino rescata a una familia del incendio de su propia vivienda en Torrevieja. La actuación de este guardia, que se encuentra en periodo de prácticas en la localidad alicantina, tuvo lugar a finales de noviembre, aunque la Benemérita lo ha dado a conocer en las últimas horas. Alejandro Javier se encontraba con su novia en casa, fuera de servicio, cuando se percató, a través de los cristales de su galería, de un resplandor que procedía del patio interior de su edificio. Al asomarse, observó que se había fuertes llamaradas en el piso superior, del que caían cenizas y restos incandescentes. Alejandro Javier no lo dudó ni un segundo y subió de inmediato a la vivienda afactada. Al comprobar que no respondían a sus llamadas, decidió derribar la puerta. En el interior se encontró a cuatro personas, una madre y sus tres hijos menores de edad, todos ellos durmiendo en sus respectivas habitaciones, sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo. Alejandro Javier los acompañó al exterior y los dejó en lugar seguro mientras seguían oyéndose repetidas explosiones procedentes de la cocina. Pero su acción no acabó ahí, porque siguió avisando al resto de los vecinos y posteriormente al 112, que envió a los bomberos. El propio Alejandro narraba a Radio Bierzo lo sucedido y reconocía su orgullo, no solo como guardia, sino como persona, por haber podido ayudar a los demás.

Alejandro asegura que todo ocurrió tan rápido que ni le dio tiempo a pensar en el riesgo que corría, aunque también está convencido de que volvería a obrar de igual manera.

Alejandro Javier eligió el Mediterráneo como destino profesional tras su paso por la academia y dice estar encantado por allí, aunque estos días ha podido compartir fiestas navideñas con su familia en Ponferrada.