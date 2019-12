CCOO considera que ASHOTUR es irresponsable por no negociar el convenio colectivo de hostelería

Comisiones Obreras considera que la patronal turística, ASHOTUR, liderada por Carlos Escorihuela, es irresponsable por no convocar las negociaciones para renovar el convenio de la hostelería. 25.000 trabajadores del sector en la provincia de Castellón llegarán a 2020 sin convenio, una situación que se prolonga desde hace siete años. Mientras, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, sigue sin pronunciarse sobre la situación precaria que vive el sector.

Hoy se cumple un mes desde la paralización de las negociaciones del convenio de la hostelería en la provincia de Castellón, un proceso que lleva siete años aplazado y que afecta a 25.000 trabajadores del sector. Los sindicatos han denunciado en los últimos meses, que la falta de un marco laboral obliga a los empleados a trabajar en precario, con acumulación de horas, salarios bajos y carga laboral. La responsable de Comisiones Obreras en las negociaciones, Elsa Montón, en declaraciones a Radio Castellón ha calificado de irresponsable la actitud adoptada por ASHOTUR, la patronal liderada por Carlos Escorihuela.

Montón ha lamentado que han tratado de ponerse en contacto con ASHOTUR, y no han obtenido ningún tipo de respuesta. En mayo, la patronal y los sindicatos iniciaron conversaciones para renovar el convenio, pero 8 meses después las posturas se encuentran alejadas. Denuncian que no saben si la negociación está rota, porque no hay comunicación y no descartan movilizaciones.

Desde el año 2013, los trabajadores del sector de la hostelería de la provincia de Castellón no tienen convenio colectivo. La carga laboral afecta sobre todo en estas fechas con mayor actividad en la hostelería. La patronal sigue prolongando el proceso y las administraciones no se pronuncian. Entre ellos, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que no ha alzado la voz para solucionar el mayor conflicto del sector en la provincia, que afecta a 25.000 personas.