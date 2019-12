Lidón Muñoz: "En los Juegos quiero hacer el mejor resultado de mi vida"

La nadadora castellonense Lidón Muñoz, que recientemente ha conseguido la marca mínima en cien metros libres para ir a los Juegos de Tokio y tiene en su mano confirmar su presencia en el torneo olímpico en los próximos campeonatos, señaló a Efe que espera hacer la mejor carrera de su vida en esa cita.



“Es algo que he reflexionado porque he visto a mucha gente repetir ‘quiero ir a los Juegos, quiero ir a los Juegos...’ pero yo pensaba '¡quiero ir y competir al máximo nivel’. Una olimpiada son cuatro años que culminan en los Juegos y lo máximo sería dar allí el mejor resultado de mi vida y ojalá eso me lleve a pasar una ronda de semifinales y entrar en esta competición”, explicó.



La nadadora explicó que desde septiembre “todo mi ciclo ha estado enfocado a la velocidad, sabía que me la jugaba en 50 metros y en 100 metros libres”.



“El primer día en la primera prueba pude nadar una final con mucho nivel que me llegó a rebajar la mínima. Me gustaría mucho conseguir la mínima en 50. No lo pude conseguir en Amsterdam pero es mi objetivo”, apuntó.



“Voy a intentarlo en la segunda y en la tercera opción que hay. Seguramente podría nadar en esta prueba en los Juegos porque ahora mismo no hay nadie por delante pero no me conformo, no quiero que me regalen nade y me gustaría conseguirla”, añadió en declaraciones a la agencia Efe.



La castellonense aseguró que en su trayectoria “todo me ha costado dos veces más que lo que le puede haber costado a otra persona pero he sido muy constante y eso me ha llevado a donde estoy”.



“He aprendido mucho de las veces que no me ha salido como esperaba y eso ha sido durante muchos años. Ahora sé lo que me va bien y cómo tengo que funcionar y ha sido por estar muchas veces trabajando igual de duro que ahora pero sin obtener resultados”, recordó.



“Creo que eso me hace valorarlo mucho más que el que lo ha conseguido rápido y es un mensaje que me gustaría mandar, que cuando te está costando algo cuando luego lo consigues te vas a sentir como no se va a sentir nadie más. Tiene diez veces más valor”, señaló una de las grandes revelaciones de la natación española en este 2019.