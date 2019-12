Los nuevos servicios en Can Misses evitan un millar de traslados al año

El Área de Salud de Ibiza y Formentera finaliza el año con una cartera de servicios más amplia, lo que le ha permitido reducir los traslados a otros centros, acercar servicios a los centros de salud, y ofrecer una atención con mayor calidad asistencial, más resolutividad y más eficiencia.

Así lo destacan en un comunicado, en el que señalan que alguno de los nuevos servicios implantados en 2019 han sido pioneros no sólo en Baleares sino también en todo el territorio nacional, como la nueva Unidad de Patología Dual. Ha atendido desde principios de junio a personas con patología mental y adicciones de una manera novedosa. Álvaro Palma, el psiquiatra encargado de esta nueva unidad, también se desplaza al Hospital de Formentera para la atención ambulatoria de pacientes con esta doble patología, con una frecuencia quincenal, y tiene consulta dos martes al mes.

Asimismo, en este balance se apunta que Can Misses dispone del primer hospital de día de Baleares para estas patologías que cuenta con 8 plazas. La actividad tras la preparación de los protocolos por parte de los equipos a mediados de mayo, comenzó el 13 de Junio. Actualmente, hay nueve usuarios en seguimiento que asisten a consultas grupales a diario, tanto de enfermería como de psiquiatría y terapia ocupacional. Además, también hay visitas individuales con psiquiatría tanto durante el seguimiento en el Hospital de Día de Patología Dual como de forma ambulatoria.

Otra de las novedades ha sido la puesta en marcha del nuevo servicio de Cirugía Plástica. Se incorporó en abril una cirujana plástica para asumir la mayoría de las reconstrucciones mamarias recogidas en la cartera de servicios de Cirugía Plástica . La contratación de esta especialista ha permitido asumir en Can Misses la cirugía reparadora de mama, entre las que se encuentran la reconstrucción inmediata de mama tras la mastectomía por cáncer de mama, la ginecomastia patológica, las cirugías relacionadas con los trastornos de identidad de género, las asimetrías importantes y reducciones mamarias en gigantomastias, entre otras. Ello ha permitido reducir de manera importante los traslados a Mallorca y mejorar la atención oncológica para las pacientes de Ibiza y Formentera.

En julio, también impulsó una nueva consulta multidisciplinar de atención a la infecciones de transmisión sexual, que ha ofrecido desde entonces diagnóstico rápido, prevención y tratamiento precoz de las ITS con el objetivo de evitar la transmisión, combatir la infección, evitar las reinfecciones y prevenir las complicaciones.

Se apunta que es una consulta multidisciplinar formada por Medicina Interna, Dermatología, Enfermería especializada y Laboratorio de Microbiología. Pare esta consulta fue necesario contratar a un especialista más para el equipo de Microbiología, ampliando con esta incorporación su plantilla de 3 a 4 profesionales.

Por último, 2019 también ha sido el año de la consolidación de nuevas prestaciones como las CPRE y la colocación de marcapasos que han evitado más de 200 traslados anuales.

Las CPRE se iniciaron a finales de 2018, una intervención para la que hasta el momento era necesaria la derivación de los pacientes a los hospitales de referencia, Son Espases y Son Llatzer, y que desde entonces es posible realizar en el Hospital Can Misses. La prueba denominada colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una intervención mixta endoscópica y radiológica utilizada para tratar las enfermedades de los conductos biliares y del páncreas. La realización de esta prueba en Ibiza se ha consolidado en 2019 y ha evitado más de 100 desplazamientos.

Por otra parte, en abril de 2019 se recuperó una prestación que había desaparecido de la cartera de servicios del hospital Can Misses con la jubilación del especialista encargado de la colocación de marcapasos. La formación de tres facultativos de la UCI permitió iniciar de nuevo este procedimiento con el que se han evitado cerca del centenar de traslados a Son Espases.

Pioneros en el traslado aéreo de adulto con oxigenación extracorpórea

En febrero los servicios de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital Can Misses y del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona llevaron a cabo con éxito la primera oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) realizada en Can Misses y conjuntamente con el SAMU-061 de Ibiza y Formentera, el primer traslado aéreo nacional de un paciente adulto. Días después se realizó un segundo traslado con esta novedosa técnica. La ECMO es una técnica compleja que da soporte cardíaco y respiratorio, que sustituye la función de los pulmones y del corazón en la oxigenación de la sangre, a pacientes que tienen estos órganos afectados gravemente y que no pueden desarrollar una función normal por sí mismos.

Los centros de salud también han incorporado nuevos servicios que acercan la atención sanitaria a las consultas evitando así el desplazamiento a los centros hospitalarios.

En 2019 se puso en marcha el cribado de agudeza visual para niños en Formentera.

El cribado de alteraciones de la visión en la infancia es muy importante para detectar precozmente los trastornos que dificulten o impidan un desarrollo normal de la visión. Esta consulta evitará el traslado de más de 200 niños y tendrá inicialmente una frecuencia mensual y para la puesta en marcha de esta nueva prestación en el centro de salud formenterés fue necesaria la contratación de un optómetra que se encargará de la exploración de la visión de los menores en el programa de cribado.

El personal médico de la atención primaria también puede realizar ecografías en los centros de salud. En 2019. En abril de 2018 se adquirieron ocho ecógrafos de última generación , con un sistema de escaneo inteligente que proporciona una calidad de imagen óptima. La inversión para esta incorporación tecnológica ascendió a 128.984 euros

También se apunta que el Área de Salud ha formado durante el presente año a los médicos de Atención Primaria con el objetivo de proporcionarles mayor autonomía y herramientas que amplíen su capacidad diagnóstica, con la finalidad de instaurar el diagnóstico precoz, clave en el estudio y el tratamiento de numerosos procesos patológicos.