Las nuevas tarifas entre Behobia y Ventas entrarán en vigor el 1 de enero

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide ha anunciado que el 1 de enero de 2020 entrarán en vigor las nuevas tarifas de la autopista AP-8 entre Behobia y Ventas y que contemplan un descuento del 50% desde el primer viaje. “Las nuevas tarifas se aprobaron en la Norma Foral de los Presupuestos y comenzarán a aplicarse con el año nuevo. Además de un descuento del 50% desde el primer viaje entre Behobia y Ventas se aplicará otro descuento progresivo pudiendo llegar al mes a más del 85% respecto a la tarifa establecida. Pero para poder beneficiarse de estos descuentos será imprescindible disponer del dispositivo Abiatu”, ha señalado la diputada Oiarbide.

La medida acordada por la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere tener en cuenta y responder a la petición realizada por las asociaciones de vecinos de Irun agrupadas en la plataforma Oiasso con la que la institución foral ha mantenido diversos contactos. “Con los descuentos que aplicaremos buscamos que muchos vecinos que hoy en día no utilizan la autopista para trasladarse entre los extremos de la ciudad se animen a utilizarla y de esta forma aligerar el tráfico de Irun y sus alrededores”, ha apuntado la diputada de Infraestructuras Viarias.

Las nuevas tarifas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020 contemplan que el usuario que realice un viaje de ida y vuelta entre Behobia y Ventas en menos de 24 horas tendrá un descuento del 50% sobre la tarifa actual. “Así, el coste de ida y vuelta tras aplicar el descuento será de 1€ y no de 2€”, ha precisado Aintzane Oiarbide y ha añadido que “además de este primer descuento se aplicarán los descuentos progresivos contemplados para Abiatu, siempre que se realicen, como mínimo, seis tránsitos al mes”. Los descuentos serían del 25% a partir de los ocho primeros tránsitos (0,35€ por viaje); del 55% entre nueve y 20 tránsitos (0,23€ por viaje) y del 75% a partir del tránsito 21 (0,13€ por viaje).

En la misma línea de facilitar y mejorar la movilidad de las y los irundarras, a primeros de marzo se abrirá el nuevo semi enlace de Oinaurre por donde se prevé circulen unos 2.500 vehículos al día. Así, los vehículos que dispongan del dispositivo Abiatu o de un VIA-T abonarán los 3,2 kilómetros que hay entre los peajes de Irun y Oinaurre y no los 7 kilómetros del trayecto hasta Behobia. “El sistema de cobro se realizará mediante arcos, tal como se realiza en la N-I. Al no haber cabina manual, el que no disponga de un dispositivo de telepeaje deberá abonar todo el trayecto entre Ventas y Behobia, como hoy en día”, ha recordado la diputada.

Por otra parte, los desplazamientos entre la nueva salida de la AP-8 en Oinaurre y Ventas también contarán con descuentos y deducciones para los usuarios de Abiatu. En el tramo Oinaurre-Ventas irán desde los 0,43€ por el primer trayecto hasta los 0,11€ a partir del tránsito 21.

La diputada ha incidido en la importancia de disponer del dispositivo Abiatu para poder acceder a todos los descuentos antes mencionados. “En la actualidad 7.000 irundarras cuentan con el dispositivo pero creemos que con la nueva puerta de salida y entrada hacia el centro de la ciudad más vecinas y vecinos utilizarán la AP-8 para moverse por la ciudad y Abiatu será imprescindible si se quiere beneficiar de los descuentos y el límite mensual que ofrece Bidegi”.

De cara a fomentar el uso de Abiatu y para que los vecinos conozcan todas las ventajas del dispositivo, la agencia foral realizará una campaña informativa durante la segunda quincena de enero. Todos los vecinos y vecinas de Irun recibirán en sus buzones un tríptico donde además de informarles de sus ventajas podrán conocer cómo abonarse al dispositivo. “Durante este año 2019 Bidegi ha devuelto a los guipuzcoanos más de 25 millones en concepto de descuentos”, ha recordado Oiarbide y ha finalizado su intervención recordando la apuesta que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado por y para mejorar la movilidad de Irun.