José Antonio Diez en la SER: "Como alcalde no estoy dispuesto a no hacer nada por mi tierra"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha justificado en la SER el voto favorable del PSOE que este viernes permitía sacar adelante una moción para pedir una autonomía propia para la región leonesa. "Como alcalde no estoy dispuesto a no hacer nada por mi tierra" ha mantenido el regidor durante una entrevista en Hora 25 en la que insistió en que "no es cuestión de poner fronteras ni de enfrentar territorios, sino de encontrar soluciones". Diez afirmó en la SER que "lo que no parece inteligente es mantenerse en la misma situación"; por ello, invita a que las administraciones den "otra alternativa para invertir la tendencia leonesa" si es que no les gusta el autogobierno.

El alcalde de León, quien habla de la comunidad autónoma como "fallida", comparte "buena parte" del comunicado que su propio partido, el PSOE, ha hecho público para anunciar que rechaza el posicionamiento favorable de los socialistas ante esta moción. El fondo del comunicado, según Diez, es que "el PP tiene la culpa de la diferencias territoriales por no ser capaces de vertebrar" durante su mandato al frente de la Junta de Castilla y León. En todo caso, atribuye el rechazo del PSOE a su posicionamiento a "la distancia que provoca falta de sensibilidad con el sentimiento leonesista". Recuerda que el Partido Socialista se posicionó en el pasado como 'leonesista' para avalar su petición de una autonomía propia que, en todo caso, se estudiará "dentro del marco constitucional".