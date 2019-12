Once figuras internacionales de la danza protagonizan la 'Gran gala de la Navidad' bajo la dirección artística de José Carlos Martínez

Once figuras internacionales de danza con la dirección artística del cartagenero José Carlos Martínez protagonizan la 'Gran gala de la Navidad: Estrellas de la danza' que ha programado este fin de semana la Consejería de Educación y Cultura en el Auditorio regional Víctor Villegas dentro del programa 'Navidad de cultura'.

Evento que tanto el sábado como el domingo llevará a la sala Narciso Yepes piezas del repertorio clásico, neoclásico y danza española, destacando 'Les enfants du paradis', coreografía con la que José Carlos Martínez obtuvo el Benois de la Danse, el llamado 'óscar' de la danza'.

José Carlos Martínez ha conseguido reunir a algunas de las mayores figuras de la danza actuales, bailarines cuya trayectoria transcurre o ha transcurrido en prestigiosas compañías como The Royal Ballet de Londres, el Ballet de la Ópera de Múnich, Het Nationale Ballet de Ámsterdam, el Ballet Nacional de Noruega y el Ballet Nacional de España, entre otros.

La primera parte del programa contará con 'Llamas de París' interpretado por Sonia Vinograd y Ricardo Castellanos; 'Symbiosis', por la pareja formada por Aída Badía y Ángel García Molinero; 'Manon' con Itziar Mendizábal y Ryoichi Hirano; 'El cisne', que lo realizará Sergio Bernal; 'Finding light' por Lucía Lacarra y Mathew Golding; y cierran María Kotchekova y Jon Vallejo con 'La sílfide'.

Tras el descanso, Aida Badía y Ángel García Molinero ponen en escena 'Les enfants du paradis'; continúan Sonia Vinograd con Ricardo Castellano con 'Pulse'; 'On the nature of daylight' por María Kotchekova y Jon Vallejo; 'Thais' ejecutada por Itziar Mendizábal y Ryoichi Hirano, Sergio Bernal hará el solo 'Zapateado de Sarasate'; y termina la gala con Lucía Lacarra y Mathew Golding con 'After the rain'.

El primer pase de la 'Gran gala de la Navidad: Estrellas de la danza' será a las 20:00 horas de este sábado; y la segunda a las 19:00 horas del domingo. Las últimas entradas para ambos espectáculos están a la venta en la taquilla del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la de la Filmoteca de la Región de Murcia; y en la web www.auditoriomurcia.org. El precio es de 25 a 55 euros.