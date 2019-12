Sito Alonso: "Quizá es imposible jugar peor que contra Estudiantes"

El UCAM Murcia CB tiene un partido clave este sábado a las 18.00 en el Palacio de los Deportes contra Retabet Bilbao Basket. Los murcianos, con seis derrotas consecutivas, tienen que darle la vuelta a una crisis contra los recién ascendidos que están empatados en la zona noble con siete victorias en novena posición.

Sito Alonso ha pasado este viernes por sala de prensa para hablar del partido, para el que no cuenta seguro con Dino Radoncic, con la duda de Lecomte y Jarrell Eddie. Sigue muy dolido por la derrota contra Estudiantes: "Jugar peor es bastante complicado, quizá imposible. Jugar con menos determinación, menos capacidad de esfuerzo, menos capacidad de responsabilidad, esa depende de cada uno de nosotros y esa es mucho más fácil de cambiar porque no depende de nadie más".

Cree que el choque contra Movistar Estudiantes es el peor que ha vivido como entrenador de UCAM Murcia CB, para cambiarlo: "No podemos volver a repetir ni una sola acción que el día de Estudiantes. Todas me parecen de una falta de respeto a nosotros mismos bastante importante".

Las estadísticas entre UCAM y Bilbao en Murcia son positivas. Desde su primer encuentro en la 2007/08 van siete victorias y tres derrotas en el Palacio de los Deportes en liga con partidos además con mucho margen como el 96-68 de la 15/16 aunque también es cierto que en dos ocasiones se ganó por la mínima, con un +1, en la 13/14 y en la 07/08. Por último, en casa se han ganado los enfrentamientos en las últimas cinco temporadas.

Y ante la pregunta sobre su futuro en el club, misma respuesta: "No veo el partido como un ultimátum. No me preocupan las cosas que no dependen de mí". Aunque sí reconoció que el ultimátum puede ser para algún jugador si no cambia el chip para ganar el partido contra Bilbao.