Documentales sobre Brian Jones, salsa y punk competirán en Dock of the Bay

El primer documental sobre el fundador y líder original de los Rolling Stones, Brian Jones, y filmes sobre el "salsero" Miguelito, el punk vasco o los ritmos jamaicanos son algunas de las propuestas de la Sección Oficial de Dock of the Bay, el Festival de Cine Documental Musical de San Sebastián.

A los documentales dedicados a PJ Harvey, Lil Peep y Daniel Johnston, figura del "underground" estadounidense fallecido el pasado septiembre de un ataque al corazón, que se proyectarán fuera de concurso, ya anunciados por los organizadores, se suman ahora los títulos de la Sección Oficial que contará con nueve trabajos de los cuales siete son estrenos.

Entre ellos, figura "Rolling Stone: life and death of Brian Joes", de Danny García, el primer documental sobre ese músico que apareció muerto en el fondo de una piscina en 1969, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la directora del certamen, Eva Rivera.

"Miguelito", un trabajo de Sam Zubrycki en el que repasa la historia de este niño cantante portorriqueño que llegó a actuar con salseros de la talla de Eddie Palmieri para después desaparecer por completo, "Los demenciales chicos acelerados" sobre el punk de los 80 en Euskadi, y "Out deh- The Youth of Jamaica" que se centra en los ritmos jamaicanos, son otros de los títulos de la Sección Oficial.

También competirán por el premio al mejor documental "At he matinee", la visión de Giangiacomo de Estefano sobre la música "hardcore" en Nueva York, un filme sobre John Morales, una leyenda de la música de baile, y "VVV (Trippun' + Char(39) + 'you)" de Santiago Mejías.

Completan este apartado los filmes de dos mujeres: "Bright light", de la suiza Enmanuelle Antille, sobre la cantante de culto amiga de Bob Dylan y musa olvidada de los 60 Karen Dalton, y "Felix in wonderland" de la francesa Marie Losier sobre la creación musical experimental de Felix Kubin y el Korkg MS20.

En su 13 edición, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de enero, Dock of the Bay volverá a contar con la sección Dock Live que comenzó este año y que ofrece la posibilidad de disfrutar de proyecciones con música en directo en Tabakalera y en el auditorio de Musikene.

El apartado Nuevos Públicos ha seleccionado "Matangi, maya, mia", que recoge dos décadas de vídeos caseros que revelan la vida de M.I.A, una mujer que llegó a Londres huyendo de la guerra de su Sri Lanka natal y se convirtió en estrella de la música.

Entre las novedades figura la colaboración con Deusto Irratia, que ofrecerá el 16 de enero un programa especial en directo sobre el festival, mientras Nacho Vegas, Asier Leoz y Juan Luis Etxeberria harán un espacio también en directo el sábado 18 de enero desde Tabakalera.

El palmarés se dará a conocer en la gala de clausura que tendrá lugar en el Teatro Principal.





Seguir leyendo