El TSJ insta a regular la prostitución tras el cierre de un burdel en València

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado el cierre de una pensión de València en la que se ejercía la prostitución en una sentencia donde apunta que sería "muy razonable" que se regulara legalmente "y en todos sus sentidos" un "fenómeno" tan extendido como la prostitución.

El fallo, del pasado 29 de noviembre, desestima el recurso planteado contra la resolución del 14 de junio del 2013 del Ayuntamiento de València, que ordenaba el cese inmediato del ejercicio de la actividad de alquiler de habitaciones por tiempo determinado en fracciones de 30 a 60 minutos en un edificio del barrio de Velluters.

Todo ello "por tratarse de una actividad clandestina, al no haber efectuado la preceptiva comunicación ambiental que permita la apertura del establecimiento", señalaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de València.

La resolución consideró "acreditada la situación denunciada de alquiler de habitaciones por fracción de tiempo, pues efectuada en el momento de la inspección se halló a varias inquilinas que tenían alquiladas habitaciones por tiempo determinado, horas o días, sin que constase libro de registro de clientes".

La jueza concluyó que se trataba de una actividad que se pretende realizar "sin contar con la preceptiva autorización" por lo que considera evidente que el ayuntamiento no consintiera su continuación "por resultar incompatible con el ordenamiento jurídico".

EL TSJCV explica, como adelanta este viernes el diario Levante-EMV, que "este asunto no tiene por objeto valorar la actividad de prostitución que se materializa en el local objeto de las actuaciones, ni por supuesto resolver el pleito en función de un juicio crítico, estético o moral sobre la prostitución, cosa que es ajena por completo a la materia objeto de estos autos y sin perjuicio de que sería muy razonable el que se regulara legalmente, en todos sus sentidos, un fenómeno tan extendido como éste", añaden los magistrados en su sentencia.

Reacción de la consellera

Ante la consideración del Tribunal de regular la prostitución, la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que la regulación de la prostitución es competencia de la Administración General del Estado y es un debate que excede de la Comunitat Valenciana. No obstante, ha considerado que la explotación sexual "no se puede regular" porque es "un delito, maltrato y violencia contra las mujeres" y ha preguntado: "¿Te pego pero un poquito?".

Oltra ha señalado que el debate sobre la ilegalización de la prostitución no está en el Consell ni en su departamento porque no es de su competencia sino de la Administración General del Estado, por lo que estos debates "exceden" con mucho a la Comunitat Valenciana. No obstante, ha recordado que lo que sí está regulado y penalizado en el Código Penal es el proxenetismo"en la medida que es explotación sexual, en su mayoría de las mujeres".

Con todo, ha señalado que "igual" es "complicadoregular la explotación sexual, como regular la trata de personas y el tráfico ilegal de personas".