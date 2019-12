AcunhaDos le canta al derbi Cabalgata de Vigo vs. Celta-Osasuna

La ilusión de los niños no está en juego; no se debate. Pero al parecer la Liga lo ha querido hacer con los de Vigo. En una decisión que sorprendería al mismo Herodes en una mala tarde, la Liga apostó por poner el Celta-Osasuna el 5 de enero a las 21:00 horas. Un horario que se solapa con la Cabalgata de Reyes en Vigo y en muchísimas localidades del Área Metropolitana de Vigo y de Galicia. Los niños van a tener que escoger entre ver a los Reyes Magos o al Príncipe de las Bateas. No queda otra porque, por mucho que diga Tebas que a esa hora ya terminó la Cabalgata, lo que no cuenta es que hay que cruzar toda la ciudad para ir hasta Balaídos. Eso siempre y cuando los niños vayan a ver la mágica recepción en Vigo; si son de otro municipio de Galicia lo tienen más complicado que Cañita Brava en los MTV Awards.

El Grupo AcunhaDos, sensible con las causas perdidas, se puso manos a la obra para poder hacer el estreno mundial de un tema que recoja el enfado y el pesar de miles de celtistas que tendrán que escoger entre Melchor o Aidoo, entre Baltasar o Lobotka, entre Gaspar y Aspas. Con letra de un tal Buceta y arreglos y voz de un tal Cunha llega el gran éxito No culpes a los Reyes.