Francisco Guarido: "Mientras usted habla y habla, nosotros actuamos"

El último pleno del Ayuntamiento de Zamora parece confirmar que el PSOE se perfila como el mayor rival dialéctico del grupo de IU en este mandato. Los antiguos socios de gobierno de IU se han convertido en protagonistas de los más duros ataques a IU y su alcalde, Francisco Guarido. Situación que en la mañana del viernes se escenificaba, a falta de asuntos de referencia en el orden del día, en torno a una moción sobre la necesidad de tomar medidas contra las pintadas que se realizan en muros de propiedad privada, pública o cualquier monumento histórico o artístico.

Desde el PSOE se aduce que han presentado varias iniciativas en distintas instancias municipales, sin que el equipo de gobierno de IU acepte ninguna de ellas, mientras el problema sigue sin solución. En esa exposición de la moción, el portavoz del grupo socialista ha asegurado que a día de hoy no existen medidas concretas para abordar de manera integral este problema y que las declaraciones de los miembros del Equipo de Gobierno sobre este particular son contradictorias y que cerró su intervención diciéndole al Equipo de Gobierno que “se levantan ecologistas, cuando almuerzan son socialdemócratas y para la hora de cenar ya conservadores”. Una crítica que no quedaba ahí, sino que David Gago añadía más acusaciones por la falta de acción frente a las pintadas y por desdeñar sus propuestas.

Claro que, tras el tono dialéctico del portavoz del PSOE, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, no quedaba atrás en la dureza de su breve respuesta, en la que afirmaba que el Equipo de Gobierno podía talvez tenga todos esos elementos ideológicos, pero que su partido nunca ha robado “como otros”. Guarido replicaba al PSOE justo después de rechazar con los votos del grupo de gobierno de IU, la urgencia de la moción de sus antiguos socios.

Al margen choque político entre la izquierda, en este último pleno del 2019, y a partir de los ruegos y preguntas del PP, surgía el retraso al que aludía ayer la Junta para reajustar las anualidades de la asociación de Autismo, para la construcción de su centro de día.

Preguntaba por ello el PP, y el alcalde, Francisco Guarido, aseguraba que el centro de autismo no sólo tiene licencia, sino que las obras se iniciaron el pasado mes de octubre. Es más, Guarido acusaba de deslealtad a la Junta de Castilla y León por echar la culpa a otros de un problema suyo.

El alcalde de Zamora, sin embargo, tuvo que pedir disculpas a la portavoz del PP, Maye Martín Pozo, porque no convocó la junta de portavoces previa al pleno, tras el ruego de reproche que presentó la portavoz popular.