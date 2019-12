El bercianismo lamenta el intento autonomista de León 'sin consultar al Bierzo'

Iván Alonso admite la legitimidad de los ayuntamientos leoneses que piden la escisión de la autonomía de Castilla y León, pero el Bierzo debería ser consultado antes de tomar decisiones desde una ciudad como León que, a su juicio, tampoco se ha preocupado por las necesidades del Bierzo.

Alonso admite que la reivindicación tiene parte de ya que la actual autonomía no ha calado entre los bercianos, es un ‘invento que no funciona’ y a los bercianos no les ha venido bien el centralismo de Valladolid, 'nos ven como algo pintresco', lamentó.

Pero a su juicio tampoco se ha escuchado al Bierzo en la capital leonesa, a la que acusan de permitir, por ejemplo, que el tren de Alta Velocidad les una a Asturias sin haber rebajado las dos horas de viaje por ferrocarril que separan a León de Ponferrada.

Por su parte, el líder del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, ha preferido no pronunciarse sobre este asunto.