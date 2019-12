La Cultural lucha por Roberto Carlos mientras espera a Josema

A las puertas del mercado invernal, la Cultural se posiciona para retocar su plantilla con el fichaje del deseado delantero centro y varias modificaciones en la defensa entre sus cometidos, por necesidad y por obligación. La probable salida de Roberto Carlos Fernández condicionará su actuación. Sus horas en el equipo leonés tocan a su fin, aunque desde la cúpula se busca alargar la estancia de uno de los jugadores que se convirtieron en fijos para José Manuel Aira, que no cambió de lateral izquierdo desde que en la jornada 8 apostó por el boliviano. Y así durante los doce partidos oficiales restantes.

Roberto Carlos, durante uno de sus partidos en el Reino / Radio León

La estancia de Roberto Carlos en la Cultural pareció tener fecha de caducidad desde que cristalizó su contratación por una cantidad próxima a los 250.000 dólares que, a priori, le ligaba durante varios años a Aspire. Sin embargo, horas antes de abandonar su país natal, el propio futbolista declaró: "es un proceso de adaptación para en enero o junio estar saliendo a uno de los equipos que maneja el grupo". Estas palabras trataron de ser maquilladas a su llegada a León, pero a punto de que se abra el plazo de fichajes su futuro está en boca de todos. ¿Cogerá Roberto Carlos el avión que le permita reincorporarse este domingo a los entrenamientos en Puente Castro? ¿Se aplazará su cambio de aires hasta el verano o la vuelta a casa para disputar la Copa Libertadores es inevitable? El Bolivar le espera.

La marcha del internacional boliviano cambiaría el orden establecido hasta el momento en la zaga culturalista en la que Julen Castañeda recuperaría galones en el lateral a la espera de nuevo compañero de posición. El siguiente objetivo sería apuntalar el centro de la defensa con el fichaje de Josema Sánchez encaminado. Esta vez Aira podrá salirse con la suya. El técnico y el central murciano, que también puede actuar en la banda, trabajaron juntos en el Sochaux francés y desde que el técnico llegó al Reino de León tuvo en mente el reencuentro. Recuperar la mejor versión del prometedor Josema, de 23 años, es su propósito. Está casi inédito en el Extremadura (solo jugó 90 minutos en Copa ante el Portugalete) al que llegó procedente del Nástic de Tarragona (4 partidos) tras abandonar mediada la pasada campaña el conjunto galo, como también hiciera Aira.

Los caminos de Josema y José Manuel Aira pueden cruzarse, esta vez en León / Extremadura UD

El de Josema apunta a ser el primer refuerzo invernal adelantándose a Óscar Gil, otro central deseado por la Cultural y que, de momento, mira al mercado de Segunda División ante su inminente salida del Racing de Santander. La necesaria licencia sénior (el club solo dispone de una y está destinada al nuevo delantero) la cedería Albert Estellés, que no cuenta para Aira. Tampoco Virgil Theresin, sobre el que está abierto del debate: una cesión para acumular minutos de juego o trabajo en la sombra con un jugador de evidentes cualidades físicas y defectos tácticos. Las dudas en este apartado llegan al lateral derecho y a la portería, donde Aitor y Leandro no tienen competencia.

Jon Ander es uno de los delanteros a los que sigue la Cultural / Racing Club

Y, cómo no, la operación "9", el asunto que Ricar Pozo y Aira manejan desde que se les echara encima el cierre del mercado veraniego dejando el trabajo a medias tras ceder a Antonio López al Algeciras (8 partidos, 0 goles) y no hallar complemento para Dioni, intocable, y Sergio Benito, futbolista que pide más minutos y al que no le faltan ofertas. Para el nuevo inquilino del ataque blanco hay varios candidatos, entre ellos el veterano Dejan Lekic, en paro, y el todavía jugador del Racing Jon Ander, que ya está recuperado de una grave lesión de rodilla, pero que solo ha participado en cinco partidos con los santanderinos.

El 2 de enero se moverán las primeras piezas de una ventana de contrataciones que en los últimos años no dejó grandes noticias en el seno de la Cultural, dispuesta esta vez a realizar pequeños ajustes, salvo causa de fuerza mayor, como el asunto Roberto Carlos. El equipo regresa mañana al trabajo para preparar el primer choque de 2020 en el feudo del Arenas de Getxo (sábado 4 de enero a las 18:00 horas). Además, el envite ante la SD Huesca correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey se jugará el sábado 11 de enero a las 19:00 horas en el Reino de León.