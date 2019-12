Balears Acollim pide evitar que los 27 migrantes llegados en patera se queden desatendidos

La plataforma Balears Acollim pide evitar que los 27 migrantes llegados esta semana en patera a las Islas se queden desatendidos. Tras detenerlos el jueves, ayer la Policía los puso en libertad, por la falta de espacio en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península. Desde Balears Acollim recuerdan que en otras ocasiones que ha pasado lo mismo, los inmigrantes han acabado durmiendo en la calle.

Son 27 inmigrantes ‘sin papeles’ que llegaron el jueves en tres embarcaciones a las costas de Balears. En Delegación de Gobierno explican, tras su puesta en libertad este viernes, que se les dará asistencia social y se les pondrá en contacto con asociaciones humanitarias. Sin embargo, Carlos Martín, portavoz de Balears Acollim, recuerda que en otras llegadas de pateras, los migrantes se han quedado desatendidos y en la calle.

Dice que Balears Acollim se pone a disposición de las administraciones para que no vuelva a suceder algo parecido. Al ser mayores de edad, los ayuntamientos son los responsables de atender a estas personas, pero tras su puesta en libertad, son ellos los que deciden si acuden o no a los servicios municipales. Para muchos, su objetivo no es quedarse en Balears, sino llegar a países del norte de Europa.

Con las tres pateras llegadas esta semana, Delegación de Gobierno ya ha contabilizado 507 personas y 41 embarcaciones este 2019, casi todos hombres. Estas cifras son más del doble que en 2018.

Por islas, la que ha recibido más personas es Formentera, con 175, seguida de Mallorca, con 162. En Ibiza han llegado 145, y en Menorca, 25. Son datos que contrastan con el total de inmigrantes sin papeles llegados en España, que son aproximadamente la mitad este 2019 en comparación con 2018. Son, en total, casi 31.000.

El aumento de migración irregular en Balears se debe a que ha crecido el número de inmigrantes que salen con pateras desde Argelia, el país africano más cercano a las Islas. De allí son prácticamente todos los que han llegado al archipiélago. Martín explica que también desde allí llegan a otros puntos del litoral mediterráneo español: "Baleares, o ciudades del sur de España, como Cartagena o Alicante, ha sido el punto de llegada de rutas de pateras que salen de Argelia".

Argelia vive una gran crisis económica y social. De hecho, a principios de año hubo una oleada de protestas sin precedentes que acabó con la salida del histórico presidente Abdelaziz Buteflika. "Cuando pones en riesto tu vida y la de tus hijos es porque la situación que dejas atrás es desesperada", recuerda Martín.

La mayoría de migrantes que son detenidos tras llegar en patera desde Argelia no consiguen estatus de refugiado, y por tanto, son retornados a su país.