Polémica en el entorno de San Juan de Gaztelugatxe

Amaia, la dueña de una agencia de viajes de Bilbao que ofertó una excursión para acudir mañana la celebración d ela última misa del año, un acto muy tradicional en Bermeo, ha mostrado su intención de acudir a la ertzaintza. La oferta ha sentado tan mal a los vecinos que las redes sociales se han llenado de insultos y amenazas contra la proietaria de esta agencia

"Todo en la vida tiene un límite", ha expresado. "Lo que no se puede consentir es que te estén coaccionando, amedrentando y amenazando. Que te digan que no eres bien recibida y que si vas igual luego no tienes autobús para volver", ha añadido.

Amaia no comprende la polémica suscitada y considera que todo se debe a un "malentendido". "Ellos piensan que vamos a ir 1.000 personas e ibamos a ir 12 personas, que es lo que siempre llevo, pero al final iremos tres de forma particular y en transporte público", ha explicado.

Respecto a la polémica del lunch, insiste en que "se ha malentendido" y que "en ningún momento" ella lo había incluido en la oferta, que tan solo mencionaba que había uno que "de forma muy amable y voluntaria" preparan los vecinos.

Por estos motivos, Amaia, asegura queva a ir a la ertzaintza "con todo lo recopilado" y que si la policía vasca considera que es delito interpondrá la denuncia porque es "un acoso constante".