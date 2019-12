López de Uralde: "Si hay Gobierno progresista se subirán las pensiones"

El diputado de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, no tiene "ninguna duda" de que "si hay Gobierno progresista las pensiones se van a subir con carácter retroactivo", dado que "es uno de los compromisos acordados entre el PSOE y Unidas Podemos.

Asimismo, espera que haya investidura lo antes posible, aunque opina que "lo importante es que haya Gobierno progresista" y "no que se forme una semana arriba o abajo". Aunque ha puntualizado que "en cuanto Esquerra Republicana decida su voto se irá a la investidura en caso de que los números den".

Por otro lado, ha señalado que su proyecto es articular un espacio verde dentro de Unidas Podemos y que en ello están, lo que ocurre es que han decidido "no dar un paso en público hasta que no se cierre el Gobierno de progreso" porque entienden que "ahora mismo no es necesario el ruido sino la discreción".