La economía valenciana crece en 2019 y lo seguirá haciendo el año que viene, según la Cámara de Comercio de València

La economía valenciana ha crecido este año un 2,1%, según el informe de Coyuntura de la Cámara de Comercio de València para toda la Comunitat. El aumento de las exportaciones ha sido el principal factor de impulso que en 2020 podría desacelerarse, aunque matiz importante, desaceleración no implica dejar de crecer este próximo año.

El Brexit, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que suponen siempre un freno al crecimiento, o las tensiones comerciales serán los retos para las empresas durante los próximos doce meses, aunque el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, cree que no hay por qué preocuparse.

En declaraciones a la SER, Morata explica que las empresas han hecho sus deberes este 2019 y la industria ha crecido como no lo había hecho desde la crisis económica. Como consecuencia, se ha conseguido batir el récord histórico de exportaciones, que han crecido un 2,3%, frente al 1,6% que lo ha hecho el resto de España. Estos datos han permitido crear empleo, también por encima de la media estatal, y sobre todo, conseguir más afiliados a la Seguridad Social.

Desaceleración, pero no crisis

Las perspectivas para el año que viene no son tan buenas como las de este 2019 debido a la inestabilidad internacional, pero para José Vicente Morata, no es motivo de alarma. La Cámara de Comercio espera que este año la economía valenciana crezca un 2%, frente al 2,1% de este año. Una desaceleración que no significa dejar de crecer, según el presidente.

Morata recuerda que las empresas valencianas ya están preparadas para el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea que, previsiblemente, será el próximo 31 de enero. La Cámara prevé que las empresas se sigan apoyando en las exportaciones ya que, asegura, en los últimos años han crecido las ventas a países del exterior de la Unión Europea.