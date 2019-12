La cabecera del Tajo despide 2019 con más agua pero en situación crítica

Aunque en 2020 no esperan ver el fin del trasvase Tajo-Segura, los colectivos que defienden dejar de mandar agua al Levante se muestran optimistas y esperan que el futuro gobierno siga autorizando la cantidad mínima de agua trasvasable. Las lluvias del último otoño han mejorado el nivel de agua en los embalses de la Cabecera del Tajo. No obstante, con 50 hectómetros cúbicos, la situación sigue siendo crítica desde el punto de vista hidrológico.

De hecho, desde la Plataforma Ciudadana de Afectados por el Trasvase Tajo-Segura, su presidente, José Antonio Bargas, ha reiterado que la ausencia de lluvias no es lo que ha generado el bajo nivel de agua. "La zona de cabecera es la más castigada, no por la sequía, si no por el trasvase", ha explicado Bargas, que ha añadido que es un problema de "saqueo".

La Asociación de Muninicipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía cree que los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia, están defendiendo los intereses privados del regadío al pronunciarse a favor de mandar más agua al Levante. El vicepresidente de este colectivo, Borja Castro, ha calificado la situación de los embalses como un desastre natural. Así ha pedido a los populares de Castilla-La Mancha que se distancien de la política de agua del PP nacional.

Que el Gobierno central autorice una cantidad trasvasable de agua solo para consumo humano, como viene haciendo, inyecta esperanza a los pueblos ribereños. Eso sí, esta asociación no confía en que en 2020 termine el trasvase.

La oposición de asociaciones como la de los ribereños está ligada a la historia del propio trasvase. Este año, el colectivo ha conseguido formar parte la Comisión de Explotación del Tajo-Segura a pesar del rechazo de partidos como Vox y de las reticencias del PP.