No soy una entusiasta de la Navidad, quien me conoce bien lo sabe, aunque es verdad que trato de echarle ganas, más que nada porque tener niños cerca ayuda bastante, y también por no fastidiar la fiesta a quienes adoran estos días de bullicio, comilonas y compras sin fin… Una celebración hedonista de la vida que, para una gran mayoría, tiene poco de religioso y mucho de “carpe diem”: la constatación de que estamos vivos, aquí y ahora, de que asistimos una vez más al ciclo de ver terminar un año y empezar el siguiente, descorchando botellas para brindar con los que tenemos cerca, y echando de menos, inevitablemente, a los que están lejos… sobre todo, a los que ya no estarán nunca físicamente con nosotros, aunque permanezcan, eternos, en nuestro corazón.

Al fin y al cabo, más allá de los atascos, de las colas en las tiendas de los centros comerciales, de la sobredosis de películas navideñas en la tele, de los eventos organizados por los ayuntamientos y de ciertos tópicos más o menos autoimpuestos, todavía es posible encontrar la esencia de la Navidad en las pequeñas cosas que nos rodean, en los pequeños detalles... en esas reflexiones que durante el resto del año no tenemos tiempo, o ganas, o valentía, de hacernos, y que cada diciembre brotan con mayor insistencia, sin que una alcance a explicarse todavía muy bien por qué.

Y tal vez sea por eso, porque en Navidad el año se acaba, porque la infancia regresa, porque se agolpan recuerdos de aquella época no tan lejana en la que sabíamos ser felices sin casi nada, tan sólo con la sensación de sentirnos seguros, protegidos, en casa, rodeados de brazos que abrazaban a conciencia.

Ahora, a medio camino entre los 40 y los 50, con algunas ausencias en el alma y algunas presencias que quisiera congelar en la retina y en el tiempo (aunque el tiempo nunca se detenga), soy yo la que reparte abrazos y besos a conciencia, con los ojos cerrados y el corazón bien abierto, para que no se me olvide que esto es efímero, que tarde o temprano todo llega y todo pasa, y que estar vivos, mientras dure, es el auténtico regalo.

Un regalo que no tiene precio, ni envoltorio, que no hay que hacer cola para comprar en ninguna parte, ni hay que pedirlo por Amazon, ni siquiera incluirlo en la lista a Papá Noel o los Reyes Magos… Un regalo que te exige un esfuerzo y que hay que cuidar todos los días, en las buenas, en las regulares, y en las malas, porque no hay ticket de devolución ni posibilidad de cambiarlo por otro, y también, y sobre todo, porque es un regalo colectivo…

Al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros somos, en algún momento, un regalo para otra persona, aunque a veces no nos demos cuenta, aunque tal vez, en algún que otro caso, ni siquiera lo sepamos.

Carpe Diem, pues, y Feliz 2020 para todos.