La Banda Municipal despide 2019 a ritmo de rock

La Banda Municipal Villa de Aranda despide el año repasando algunos éxitos de varios de los artistas del rock más representativos de las últimas décadas.

El Centro Cultural Caja de Burgos acogía el sábado en dos sesiones el concierto de navidad de esta formación, que repetía el formato de la edición de 2011 utilizando la radio como hilo conductor para ir dando paso a un repertorio, en parte instrumental y en otros casos con la voz de Melisa Fernández, colaboradora habitual para esta cita navideña, de temas de Miguel Ríos, Elton John, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins, Deep Purple, The Beatles o Queen, como si se tratara de un programa radiofónico, con un guión de Irene Portela interpretado por María de la Fuente, con la colaboración de Sergio Moneo, y contando con el productor musical Javier Adrados, que en una entrevista contaba, por ejemplo, cómo convenció a su amigo Nacho Cano para materializar el plan urdido con Javier Ajenjo y lograr que en la última edición del Sonorama se subiera al escenario con un montón de artistas indies a interpretar canciones de Mecano.

‘Rock in Aranda’ es el título de este XII Concierto de Navidad de la banda municipal, cuyas entradas se agotaron la misma tarde que se pusieron a disposición del público. Lamentablemente, algunas localidades quedaron vacías y no llegaron a cubrirse las plazas vacantes de quienes no hicieron uso de sus invitaciones.