Un SOS al Ayuntamiento de Aranda por los derechos laborales

El Comité de Empresa de Urbaser pide al Ayuntamiento que interceda para defender sus intereses ante la dirección de esta empresa, adjudicataria del servicio de aseo urbano del municipio. Un representante de este órgano sindical aprovechaba el turno de ruegos y preguntas destinado al público en el último pleno para reclamar al Consistorio su mediación al sentir que la empresa está vulnerando su derecho a pedir lo que consideran que les corresponde.

En esta misma sesión plenaria se hablaba de ello en el marco del debate que se abrió para aprobar la actualización al IPC del precio que el Ayuntamiento paga por este servicio. En el turno de Podemos, su portavoz apuntaba la necesidad de que el Ayuntamiento vigile el cumplimiento íntegro del pliego de condiciones de este servicio, pero también que se cumplan las garantías de los trabajadores. “Nos gustaría que las condiciones laborales de los trabajadores mejoraran; ya sabemos que esto es cosa de la empresa, aunque nosotros también tenemos que velar porque estos empleados al hacer su trabajo lo hagan las mejores condiciones posibles”, apuntaba Andrés Gonzalo.

Mucho más insistente con esta cuestión fue el concejal socialista Ildefonso Sanz, intentando convencer al equipo de gobierno de que el Ayuntamiento debe sentirse responsable de las condiciones de los empleados de Urbaser y de su relación con la empresa al ser el que costea con este contrato los sueldos que reciben. El edil socialista denunciaba que “se están conculcando los derechos de los trabajadores”, apostando por la mediación municipal. “Se están produciendo amenazas incluso de despido si no se someten a lo que está diciendo la propia empresa y yo creo que nosotros como Ayuntamiento no pasa nada por mediar, no es la primera vez: yo he sido concejal de Medio Ambiente durante 7 años y es verdad que con esta empresa y con otras me han llamado, hemos hablado y hemos intentado buscar acuerdos, porque no podemos mantenernos el Ayuntamiento impasibles ante la situación que está ocurriendo dentro de esta empresa”, explicaba Sanz.

Pero el equipo de gobierno no parece dispuesto a llevar a cabo lo que le pide la oposición, entendiendo que se trata de una cuestión interna entre los trabajadores y la dirección de la empresa. “Aunque nosotros seamos los pagadores, eso es un asunto interno entre la empresa y el comité de empresa y en el caso de que no llegas a un acuerdo, podríamos hacer una mesa a tres, sentarse y hablar de los posibles temas de los trabajadores, pero en un principio es un asunto interno de la empresa y el comité de empresa”, considera Carlos Fernández. el actual concejal de Medio Ambiente.