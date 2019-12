Óscar Puente: "Yo a veces me levanto con dolor de cabeza, otros se levantan sintiéndose de un sitio"

A la espera de que algún dirigente del PSOE en Castilla y León se pronuncie sobre el Lexit, el que no ha tardado en hacerlo es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha tirado de nuevo de su particular argumentación para desacreditar los motivos expuestos en la moción que pide crear una autonomía propia. Según el regidor pucelano exiten razones económicas para defender ese autogobierno "pero son muy discutibles". A su juicio nadie puede dudar de que "León se encuentra en una situación muy complicada, pero le atribuyen la responsabilidad a la comunidad autónoma". Cree necesario "dejar que baje el suflé, hacer acopio de datos y poner sobre la mesa la realidad", porque según su visión "culpar al de fuera es más viejo que el hilo de cobre, es la misma estrategia que hace Donald Trump". Considera el alcalde de Valladolid que la razón verdadera es que "esto está muy mal y no se ven capaces de arreglarlo".

Además de las razones económicas, Puente también observa razones históricas "que se pueden discutir" y razones de carácre "afectivo o sentimental" en las que prefiere "no entrar" para, a continuación añadir que " uno se levanta por la mañana de muchas formas, yo me levanto a veces con dolor de cabeza , otros se levantan sintiéndose de un sitio. Es muy respetable que cada uno se sienta como quiera".