La Federación de Vecinos también presenta alegaciones al Presupuesto municipal

La Federación de Asociaciones de Vecinos ha presentado también alegaciones al Presupuesto Municipal al considerar que no se ajusta a las necesidades reales de los palentinos y por no contar con las aportaciones ciudadanas realizadas al mismo. Por ello solicitan al Pleno del Ayuntamiento de Palencia que vuelva a abrir el presupuesto a la participación real y ciudadana del mismo y que no siga adelante con el presupuesto municipal que se ha elaborado y puesto a exposición pública.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos resalta la falta de participación ciudadana en la redacción del documento y la falta de transparencia en muchas de las cuestiones que se abordan además de, no recoger necesidades básicas para la ciudad como puede ser una partida para elaborar un plan de mantenimiento de la misma, así como la inclusión de partidas de presupuestos participativos. Aseguran los vecinos que las partidas destinadas a seguridad y orden público, movilidad urbana, al área de urbanismo y obras, al plan de pavimentación de calles, a la recogida de residuos, al cemenaterio y servicios fúnebres, a parques y jardines, a acción social, programas destinados a juventud o mentenimiento del Efides no se corresponden con la realidad y las necesidades existentes. Por ello solicitan al Equipo de Gobierno la retirada del documento para recoger algunas de las alegaciones presentadas.