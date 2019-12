La Muestra de Cine Internacional de Palencia convoca el cuarto certamen para móviles "90 segundos de cine"

La organización de la Muestra de Cine Internacional de Palencia ha hecho hoy públicas las bases de la convocatoria que regulan la participación en la cuarta edición del concurso ’90 segundos de cine’, un certamen que invita a los aficionados al séptimo arte a filmar historias de breve duración con sus dispositivos móviles.

Con el concurso, la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia apuestan por la creatividad y la producción con tecnologías de bajo coste a través de un formato “accesible y de fácil manejo». El lema elegido esta edición es ‘¿Te vas o te quedas?’ y las obras presentadas, realizadas con cualquier tipo de ‘smartphone’, no podrán exceder los 90 segundos de duración. Los participantes tendrán la oportunidad de presentar un número ilimitado de cortometrajes, deberán tener más de 14 años de edad y acreditar su residencia en alguna de las nueve provincias de Castilla y León. Por otro lado, podrán presentar creaciones en cualquiera de los siguientes formatos audiovisuales: 3GP, 3GPP, MP4, MPG, FLV, MKW y AVI. La calidad de los trabajos no deberá ser inferior a los HD720P. La organización del festival recomienda, no obstante, una calidad de FHD1080P para facilitar su proyección y visualización en sala.

Por primera vez, el jurado convocado por la organización de la vigésimo novena edición de la Muestra de Cine, que tendrá lugar entre el 28 de febrero y el 7 de marzo de 2020, otorgará el ‘Premio Apoyo al Talento’, una beca que cubre la matriculación y un porcentaje de los gastos de participación en el taller ‘Así se hace una película’, que organiza el Instituto de Cine de Madrid. Asimismo, concederá el ‘Premio del Jurado’, dotado con 250 euros. El segundo de los premios en metálico será fallado por el público mediante las votaciones realizadas en Internet y su dotación será también de 250 euros.

Los interesados pueden remitir sus trabajos a la página web de la Muestra de Cine (www.palenciamcip.com) desde el pasado jueves, 26 de diciembre, hasta el 31 de enero debiendo proporcionar a la organización su nombre completo, su dirección postal, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Después, entre el 1 y el 15 de febrero, los cortometrajes recibidos podrán ser visionados y votados en un canal en Youtube que habilitará la Muestra de Cine. Será computado como un voto cada una de las selecciones favorables o ‘me gusta’ que hayan recibido las obras concursantes, siendo el ganador del premio del público el cortometraje que más votos haya conseguido.