Rubio Mielgo: "Nos esperan unos años complicados en materia sanitaria por falta de médicos"

El delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, es claro "nos esperan años complicados en materia sanitara por la falta de facultativos en España de ahí la necesidad de reorganizar lo mejor posible los recursos disponibles sin dejar desatendida ni una sóla población". Reconoce que siempre se ha utilizado la Sanidad como arma arrojadiza política cuestión que no comparte ya que, asegura, todos queremos la mejor atención posible, independientemente del partido político al que se pertenezca.

José Antonio Rubio ha reconocido en los microfónos de la Ser que la situación no es sencilla, existen ahora mismo zonas básicas de salud que deberían tener 10 facultativos y tienen sólo 3, esto es debido a bajas, permisos y otras circunstancias que han coincidido en el tiempo y a pesar de los esfuerzos realizados por traer médicos que cubran esas bajas no está siendo posible ya que es un problema común a toda España, no hay casi médicos y la previsión que se hizo en el pasado no fue buena de ahí el problema actual. Rubio insiste en que no se cerrarán consultorios en la provincia pero que sí es necesario la reorganización de la estructura sanitaria, reconoce que no es posible que haya médicos con apenas 200 tarjetas sanitarias mientras que otros tienen casi 2.000 por lo que hay que equilibrar esa situación. Avanza que la Junta aumentrá el presupuesto para contratación de médicos en toda la comunidaden 30 millones de euros pero, aún a pesar de ello la situación seguirá siendo difícil. en este momento se están realizando los estudios en la provincia para detectar las necesidades y poder adaptar el servicio.