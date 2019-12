Las cosillas del 2020

Hoy repaso las cosillas que han pasado en 2019 en España y en Palencia, sin pedir la independencia.. vale¡¡

Los padres de los bebés nacidos a partir de este 1 de enero tendrán 12 semanas de permiso de paternidad, bien¡¡

El control de horario laboral en las empresas vuelve loca a toda España.

Los comercios cierran o se mueven de local en la calle mayor.

Seguimos comprado todo lo que podemos online, y nos daremos cuenta tarde del daño irremediable a las empresas con tienda física y los puestos de trabajo que perderemos.

La despoblación en la España Vaciada.

Centros de salud, la banca con cierres de oficinas, estaciones de tren y otros servicios tan necesarios en nuestros pueblos que terminaran cerrándolos por abandono político.

DINERO:

No toca un duro en la lotería de navidad en Palencia, nos toca esperar a niño. Cantan su número en la Lotería de Navidad pero no está premiado. El número 79.973 sonó en la pedrea, pero cuando uno de los agraciados fue a comprobarlo, le dijeron que no tenía premio. Que fue el 71.973 .

El Pujol le ha caducado 885.000 €, como son de hacienda y hacienda somos todos¡¡

La Junta de Andalucía asume los 700.000 euros que costó el rescate de Julen en el pozo de Totalán.

España tendrá equipos de alta tecnología contra el cáncer y financiados por Amancio Ortega, El doctor Pedro Cavadas defiende las donaciones de Amancio Ortega y dice "Podría quemar el dinero, pero lo dona" ..y algunos le criticamos…

Palencia reparte 7.500 raciones de roscón de Reyes, muy bien¡¡ … si se hiciese donativo de 1 € para alguna ONG de Palencia estaría muy agradecida.

MUSICA:

Amaia y Alfred representaron a España en Eurovisión con 'Tu canción' puesto 23 de 26 , Miki con “la venda” quedo el 22 de 26 , vamos mejorando.

San Antolines muy criticado sin un grande como Maluma.

Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio , estuvieron todos, pero falto ac/cd

POLITICA y JUSTICIA:

La política ni la tocamos, elecciones , pactos , mandatos municipales de convencía etc.

Sobre la obra del parque de Jardinillos, 49 árboles han fallecido.

Cataluña , con sus lazos arriba, sus lazos abajo,, oriol dentro o fuera… viva España¡¡

Un centenar de'manadas' pendientes de juicio y Los de Aranda de Duero pagaran por todos.

DEPORTES:

Rafa Nadal, campeón del mundo por cuarta vez en su carrera

Luis Enrique deja la selección por el asunto de su hija, y continua Robert Moreno , pero luego Luis enrique regresa y Robert Moreno … es nuevo entrenador del Mónaco

La renovación de Joaquín que ha puesto a los béticos con el corazón en un puño , con 38 años y Hulio sigue¡¡

Becerril en la copa del Rey, mete un millar de personas por gol recibido, 8000 mil personas, se colgó el cartel de ENTRADAS AGOTADAS , y toda Palencia buscando entradas… viva Becerril¡¡

Confió en el 2020 …. por aquello del capicúa.

Félix día y Félix año.