Lato, la nueva cara de Osasuna

El lateral izquierdo, Lato, es la nueva incorporación hecha por Osasuna en este mercado de invierno. Llega como cedido por el Valencia hasta final de temporada, aunque los últimos meses ha estado en las filas del PSV Eindhoven, donde no estaba teniendo todos los minutos deseados. En su presentación estuvo acompañado por el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, quien comentó sobre él: "Es un jugador al que conozco desde hace muchísimo tiempo y cuando vimos posbilidades de refuerzos pensamos en doblar el puesto de lateral zurdo. Uno de los nombres era Lato. Tenía ofertas de España y de fuera de España, pero al final apostó por nosotros. Nos viene fenomenal".

El valenciano explicó qué fue lo que le convenció para recalar en Osasuna: "Tratas de elegir lo mejor para ti y tanto Braulio como Jagoba estuvieron muy encima de mí. Me llamo el míster y en la conversación me transmitió mucha confianza. Eso ayudó a que me decantara por venir aquí, que además es donde debuté en Liga. Aquel partido fue espectacular, con la afición muy encima y eso atrae mucho al jugador". En cuanto al recibimiento por parte de sus compañeros, dijo: "Son como una familia. No me esperaba este recibimiento. Me encuentro muy a gusto. Esto es diferente a otros sitios en los que he estado. Desde el primer momento te das cuenta de que es un sitio especial y la verdad es que estoy muy feliz".

Lato es consciente de que hacerse un hueco en el once inicial, no va a resultar sencillo: "Estupiñan viene jugando todos los partidos. Yo vengo a aportar y a ayudar al equipo en lo que se necesite y me pida el entrenador para conseguir el objetivo cuanto antes. Yo vengo a pelear al máximo por tener mi sitio".