Cumpliendo la tradición de cada año, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pasado este lunes por la edición local del programa Hoy por Hoy para hacer balance del año 2019 que ahora concluye y avance de proyectos para el inminente 2020. Entre sus palabras ha destacado lo referente a la nueva línea del Metro: "Quiero un Metro real y no ficticio y no me importa si es en superficie".

Además, en una amplia entrevista realizada por Salomón Hachuel y Javier Márquez, Espadas ha hablado de zonas deprimidas de la ciudad, arbolado, cambio climático, movilidad, transformación social, limpieza o, en este último sentido, el proyecto piloto de la zona norte...

Si no pudo escucharla en directo, aquí puede volver a oir las palabras de Juan Espadas...