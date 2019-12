Transirak, el nuevo libro de autor del escritor valenciano Mr.Perfumme

Con una edición muy especial, cosida a mano y con papel ecológico en formato bolsillo se ha publicado el nuevo libro del valenciano, David Pascual, Mr. Perfume. el libro lleva por titulo Transirak, editado por la editorial Niños Gratis.

"A Sadam Huseín le diagnosticaron el sida entre 1995 y 1997. Desde el año 93, cuando puso en marcha La Campaña de la Fe, con la que instrumentalizó el Islam para sus propios intereses, en Irak hubo una época de relativa calma. Hasta el 96 no se crearon los primeros fármacos antirretrovirales que lograron convertir el virus en una enfermedad con la que se podía convivir de una manera mínimamente digna. Para cuando Sadam pudo tener acceso a estos tratamientos, su salud ya estaba muy deteriorada, aunque solo unos pocos hombres de su círculo más íntimo lo sabían”.

Así se presenta este libro que combina las ideas locas y creativas del autor valenciano con las reflexiones más sesudas sobre ciertas realidades. Se trata del cuarto libro por el que apuesta la editorial Niños Gratis* con una sobrecubierta desplegada, diseñada por los Hnos. Paadín. La editorial ubicada en Madrid apuesta por otro tipo de literatura tanto en la seleciión de sus autores como en la edición de sus libros. Paz Olivares y Weldon Penderton, los editores junto al escritor David Pascual, Mr. Perfumme, han pasado por los estudios de Radio Valencia.

Sinopsis

Mientras su hermana está en quirófano, Candela se atreve a hurgar en los recuerdos y repasa la historia de la familia. Todos han muerto, sólo quedan ellas dos. Juntas consiguieron atravesar una adolescencia demasiado complicada gracias al descubrimiento de la embriaguez, la conspiranoia, la guerrilla activista y otras formas de ficción. El mundo les dijo que iban en dirección prohibida y ellas decidieron que era el mundo el que estaba del revés.

¿Sabías que hubo doce sadamhuseínes? ¿Que uno de ellos era novelista? ¿Que el virus del SIDA nació accidentalmente en un laboratorio? ¿Que la Virgen era en realidad un extraterrestre? ¿Que todos tenemos cáncer y sólo hay que esperar a que se active por medio de los chemtrails?

Transirak es falsa autoficción, conspiranoia por poderes. Una recopilación de relatos no oficiales que reconstruyen la Historia a la medida de dos muchachas fascinadas por los robots, el terrorismo performativo y un Bagdad pop en el que conviven las tribus urbanas y el régimen totalitario con la ingeniería de monstruos y el Sadam novelista. Transirak salta de quirófano en quirófano, de laboratorio en laboratorio, confundiendo la maravilla con la monstruosidad y el virus con la vacuna.

Sobre el autor

David Pascual Huertas (AKA Mr.Perfumme) nació en Valencia en 1981. Ha publicado los libros El Satélite Ruso (Ediciones Encendidas), Eso fue lo que pasó (Malatesta), Una pequeña llama en mitad de un terrible Incendio (Chebooks/Contrabando) y Saber Matar (Chebooks/Contrabando). También ha participado en los libros colectivos La isla revisitada (Flechas desde Atalanta) y Zukerberg, una biografía no oficial (Chebooks/Contrabando). Además, ha trabajado como guionista en el largometraje Pobre Diablo y el documental The Mystery of the pink flamingos y ha recibido una beca Graners de Creació colaborando con el colectivo teatral Miss Panamá.