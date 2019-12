Presupuesto 2020 en la capital: acuerdo Partido Popular y Ciudadanos... y se incorpora Vox al pacto

Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería han llegado a un acuerdo para la aprobación del Presupuesto del próximo año. Es decir, que una vez terminado el ‘cortejo’, el equipo de gobierno municipal del PP se ha decidido por la formación naranja para que apoye las cuentas municipales de 2020. El presupuesto estipulado contempla una cantidad superior a los 200 millones de euros en el montante consolidado.

El Partido Popular, con 13 concejales -por tanto necesita un voto más para conseguir mayoría absoluta- ha acabado aceptando las 14 medidas exigidas por Ciudadanos y que quedarán contempladas en los presupuestos municipales. Aunque en principio se especulaba que Vox era el candidato elegido, e incluso el equipo de gobierno ha reconocido que el pacto estaba prácticamente hecho, el partido de Abascal en Almería no tiene todavía el beneplácito de las direcciones regional y nacional para sumarse a estas cuentas, y por tanto el PP se ha visto ‘obligado’ a decantarse por Cs.



El concejal de Economía del Ayuntamiento, Juan José Alonso (PP), explicaba así a la Cadena Ser de Almería la ruptura final con Vox: “Es cierto que aunque el acuerdo estaba cerrado, mientras lo mandaban a Madrid y le daban o no el visto bueno… pero estamos a 27 de diciembre y no podíamos seguir en la situación de ‘stand by’ en que nos encontrábamos. Es cierto que se han caído (por Vox) y que no están en la posición de hace una semana”.

“Bueno para Almería” Para el edil popular, el presupuesto presentado será “bueno para Almería, para que siga avanzando y creciendo pese a tener una de las presiones fiscales más bajas de Andalucía”. Según los cálculos municipales, los presupuestos podrían entrar en vigor a mediados del próximo mes de febrero.



Por su parte, el flamante socio del PP, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, coincidía en la misma emisora con Alonso en el “beneficio” de estas cuentas “para los almerienses”. Cazorla se mostraba especialmente satisfecho por el hecho de que los populares hayan aceptado finalmente sus 14 medidas propuestas, “que afectan al 25% del capítulo de inversiones, pero que llevan de todo, desde una reducción de la carga impositiva de 200.000 euros para emprendedores y familias más vulnerables, a una reducción de 150.000 euros para la bajada de precios públicos y de impuestos. También incluyen más de un millón para ayuda a domicilio, la ayuda a alquiler y equilibrio entre barrios. Hoy es, sin duda, un día importante para los almerienses”,explicaba.



Según un comunicado enviado de forma conjunta por PP y Cs, con este presupuesto se pretende “seguir centrando la inversión pública en las necesidades de los almerienses e implementando medidas en materia de sostenibilidad ambiental, apostando por la modernización y la innovación, generando políticas que fomenten la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y dedicando una especial atención a la diversidad funcional; así como la adopción de medidas que supongan, en la medida que sea posible, una reducción significativa de los impuestos municipales y, por ende, de la carga fiscal a nuestros ciudadanos”.

Compuesto y si novia . A pesar de quedar, aparentemente, compuesto y sin novia, en Vox se ha asumido con calma y resignación el acuerdo del PP con Ciudadanos. “Podían decidirse por cualquiera de los dos y al final ha sido por ellos. Solo nos queda aceptarlo y estudiar la propuesta para decidir si la apoyaremos. Aunque a alguien pueda haberle sorprendido, era de esperar”, decía ayer a este diario, poco después de conocerse el acuerdo, el edil Juan Francisco Rojas, quien añadía que las propuestas presentadas por su partido para respaldar los presupuestos municipales se han basado en tres bloques fundamentales: medidas fiscales, transparencia e inversiones concretas. “Nosotros teníamos claro que para apoyar las cuentas debían aceptar también nuestras propuestas”, indica.



Rojas negaba, eso sí, que en esta decisión de los populares hayan influido las direcciones regional o nacional de su partido, a pesar de lo manifestado por el equipo de gobierno.



Quien sí se mostraba indignada por este acuerdo era la concejal de Podemos, Carmen Mateos, quien lamentaba “la política del ordeno y mando del PP, que ha tomado esta decisión sin tomar en cuenta al resto de partidos políticos”. “Lo normal en un Ayuntamiento democrático sería que las propuestas fueran debatidas por todos los partidos y a ser posible buscando el consenso, pero aquí se siguen haciendo las cosas con procedimientos de otros tiempos”, se lamentaba la única edil de Podemos en el Consistorio de la capital.

"Pacto de la humillación" La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, ha considerado que el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos municipales de 2020 supone “la repetición de su pacto de la humillación, el que tiene como norma el alcalde sobre la formación naranja en los últimos años por el mismo tema”. Y es que, según ha recordado Valverde, “después de que Ciudadanos se convirtiera en el apoyo del PP en el anterior mandato para aprobar año tras año las cuentas municipales, en las actuales la formación naranja se opuso porque, según reconoció, no se habían cumplido con buena parte de sus medidas incorporadas”.